Sera Gölü yerli ve yabancı turistleri bekliyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon'un Uzungöl'den sonra doğal güzellikleri ile öne çıkan Sera Gölü'nün, eşsiz manzarası ve ulaşım kolaylığı bakımından bölgenin uğrak noktalarından biri durumuna geldiğini bildirdi.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesinin turizm sektörü açısından geliştiğini belirtti.

İlçe sınırları içerisinde yer alan Sera Gölü'nün, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950'de Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştuğunu anımsatan Ekim, başta Akçaabat olmak üzere bölge için en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen ve il merkezine 12 kilometre mesafede yer alan gölün, pek çok turisti kendine hayran bıraktığını vurguladı.

Ekim, Sera Gölü'nün yerli ve yabancı turistlerin

gözdesi haline geldiğini, özellikle Arap turistlerin yeşile olan

hayranlığını tam anlamıyla karşılayan gölün gezilip görülmesi gereken yerlerden biri olarak ön

plana çıktığını ifade etti.

Bölgedeki turistik tesislerin de turistlerin ihtiyaçlarına cevap verir vaziyette olduğuna dikkati çeken Ekim, ıslah çalışmaları devam eden doğa harikası Sera Gölü'nde ziyaretçi sayısını artırmak için Akçaabat Belediyesinin çeşitli projeler geliştirdiğini kaydetti.