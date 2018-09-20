Sera Gölü'nde temizlik başladı 

Trabzon'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak, sele ve heyelana yol açtı. Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Yoğun ziyaretçi alan tabiat parkına gelenler, göldeki manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı. Gölün temizliği ve taşkın koruma için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü proje hazırlığına başladı. Ancak, projenin gecikeceği gerekçesiyle işletme sahipleri, göldeki kirlilik için harekete geçti. Seferber olan işletmeciler, gölde temizlik çalışması başlattı. Motorlu kayığın önüne gerdikleri ağla, göl yüzeyinde biriken odun ve atıkları kıyıya sürüklemeye çalışan işletmeciler, ilginç yöntemle gölü temizlemeye başladı.

TEMİZLİK BAŞLADI

Temizlik çalışması yürüten işletme sahipleri, göl kıyısına sürüklenen odun ve atıkları kıyıya çıkarma çalışmaları sürerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri hazırlanan projeyi hızlandırdı, gölde temizleme çalışması için işe koyuldu. Ekipler, İstanbul’dan getirilen suda batmayan özel donanımlı iş makineleri ile göl yüzeyinde atık temizleme çalışmalarına başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi ve kamyonlarında eşlik ettiği temizlik çalışmalarının 1 ayda tamamlanacağı belirtildi.

İŞLETMELER MEMNUN KALDI

Daha önce kendi yöntemlerince çözüm bulup, gölü temizlemek için seferber olan işletme sahipleri ve çalışanları da, göl yüzeyinde başlatılan kapsamlı atık temizleme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirtti, yetkililere teşekkür etti. Sera Gölü'nde işletme müdürü Erol Kuzur, selin ardından gölde oluşan atıklar için gelen müşterilerine mahcup olduklarını ancak; temizlik çalışmaların başlamasıyla artık bu mahcubiyeti yaşamayacaklarını söyledi. Kuzur, "Selin ardından göl çok kötü vaziyetteydi. O zaman yetkililer o anda bir şeyler yapmadı. Bizler kendi çabalarımızla temizlik işine başladık. Kendi imkânlarımızla kayığın önüne taktığımız ağla göl yüzeyini atıklardan temizlemeye başladık. Tabi biz bu temizliğin bir kısmını yaptık. Şu an göl için sağ olsun yetkililerimizce iş makineleri sevk edildi ve temizliğe başladılar. Devletimizin, ilgili bakanlığımızın buraya el atması bizleri son derece sevindirdi. Bizler de burada amme hizmeti yapıyoruz. Devletimiz ilgili olunca turizm daha çok gelişir, buraya gelen turist sayılarında da artış yaşanır" dedi.