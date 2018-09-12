Sera Gölü’ne, Karadeniz usulü temizlik (2)

İŞLETME SAHİBİ GÜL: KALICI ÇÖZÜM BULUNMALI
Temizlik çalışmalarının sürdüğü Sera Gölü'nde, Gül Tesisleri işletmesi sahibi Hüseyin Gül, gölün temizliği için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri’nce (DSİ) hazırlığına başlanan projenin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.
Turizme katkı sağlamak ve göldeki doğal güzelliğin korunması gerektiğini belirten Gül, "Gölün bu durumu karşısında bizler duyarsız kalamazdık. Elimizden geldiği kadar bu görüntü kirliliğini önlemek için seferber olduk. Burada herkes elinden geldiği kadar katkı sağlıyor ama daha kapsamlı bir temizlik çalışması yapılması ve kalıcı çözümler üretilmesi gerekir" dedi.
İşletme Müdürü Erol Kuzur da göl için kalıcı çözüm bulunmasını istedi.
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
Osmanlı torunu Brezilya devlet başkanı mı olacak?
Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Bedelli askerlik programı belli oldu
Yeni havalimanına isim tartışmalarına tarihçi Murat Bardakçı da katıldı! O ismi önderdi
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyor mu? Sebebi kullandığınız bu uygulama olabilir
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum