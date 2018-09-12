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Sera Gölü’ne, Karadeniz usulü temizlik (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

İŞLETME SAHİBİ GÜL: KALICI ÇÖZÜM BULUNMALI Temizlik çalışmalarının sürdüğü Sera Gölü'nde, Gül Tesisleri işletmesi sahibi Hüseyin Gül, gölün temizliği için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri’nce (DSİ) hazırlığına başlanan projenin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

İŞLETME SAHİBİ GÜL: KALICI ÇÖZÜM BULUNMALI
Temizlik çalışmalarının sürdüğü Sera Gölü'nde, Gül Tesisleri işletmesi sahibi Hüseyin Gül, gölün temizliği için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri’nce (DSİ) hazırlığına başlanan projenin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.
Turizme katkı sağlamak ve göldeki doğal güzelliğin korunması gerektiğini belirten Gül, "Gölün bu durumu karşısında bizler duyarsız kalamazdık. Elimizden geldiği kadar bu görüntü kirliliğini önlemek için seferber olduk. Burada herkes elinden geldiği kadar katkı sağlıyor ama daha kapsamlı bir temizlik çalışması yapılması ve kalıcı çözümler üretilmesi gerekir" dedi.
İşletme Müdürü Erol Kuzur da göl için kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

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