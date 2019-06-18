HABER

Sera Gölü’nü çamur ve balçıktan temizlemek için çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Derecik mahallesinde 1950 yılında yaşanan büyük heyelanın Sera Deresi’nin önünü kapatması ile oluşan Sera Gölü içerisinde yıllardır biriken çamur ve balçığı temizleme çalışmaları sürüyor.Daha önce bir çok kez balçık temizleme çalışması yapılan Sera Gölü’nü temizlemek için 31 Mayıs’ta başlayan çalışmalar devam ediyor.

Sera Gölü’nü çamur ve balçıktan temizlemek için çalışmaları sürüyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Derecik mahallesinde 1950 yılında yaşanan büyük heyelanın Sera Deresi’nin önünü kapatması ile oluşan Sera Gölü içerisinde yıllardır biriken çamur ve balçığı temizleme çalışmaları sürüyor.
Daha önce bir çok kez balçık temizleme çalışması yapılan Sera Gölü’nü temizlemek için 31 Mayıs’ta başlayan çalışmalar devam ediyor. Gölde biriken balçık ve çamurun temizlenmesi amacıyla, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda Ankara’dan getirtilen Dragline iş makinası kullanılıyor. Paletli Ekskavatör makinelerinin de eşlik ettiği çalışmalarda, göl zemininde biriken rusubi malzemeler çıkartılarak, gölün yeniden güzel bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Gölü balçıktan temizlemek için çalışmaların 1 yıl sürmesi planlanıyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen Sera Gölü 2010 yılında Tabiat Parkı ilan edilmişti. Sera Gölü kent merkezine yakınlığı açısından son dönemde yerli ve özellikle Arap turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edilirken, göldeki dere sularının oluşturduğu kirlilik, yıllardır göl içerisinde biriken çamur ve balçık gölde kötü bir görüntü oluşturuyor.
Bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Trabzon Valiliği, Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi harekete geçmiş ve göl içerisinde yıllardır biriken çamur ve balçığı temizlemek için 31 Mayıs’ta temizleme çalışmaları başlamıştı. Gölü temizlemede kullanılacak Dragline iş makinesi için gölün içerisindeki adadan karaya yol yapılırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan yol da ortadan kaldırılacak.
Öte yandan gölde 2015 yılında da temizleme çalışması yapılırken, bu çalışmalar yaklaşık 7-8 ay sürmüştü. Yeni yapılacak olan temizleme çalışmasıyla şu ana kadar en uzun temizleme çalışması olacağı öğrenildi.

Sera Gölü’nü çamur ve balçıktan temizlemek için çalışmaları sürüyor

Sera Gölü’nü çamur ve balçıktan temizlemek için çalışmaları sürüyor

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
4 ilden 4 talihli çıktı!4 ilden 4 talihli çıktı!
Son berivanların zorlu mesaisiSon berivanların zorlu mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

AK Partili Meclis Üyesi evinin balkonunda öldürüldü!

AK Partili Meclis Üyesi evinin balkonunda öldürüldü!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı

Van'da hain tuzak! Yaralılar var...

Antalya'da korkunç anlar! Metrelerce savrulup, acı içinde yere yığıldı

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı

On Numara sonuçları 16 Haziran: Büyük ikramiye 4’e bölündü

4 ilden 4 talihli çıktı!

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Günlük burç yorumları 18 Haziran Salı - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.