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Sera naylonu çeken işçi elektrik akımına kapılarak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, sera üzerine naylon örtü çeken işçi, yüksek gerilim hattına temas edince hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, olay, Gazipaşa’nın Çobanlar Mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, sera üzerine naylon örtü çeken işçi, yüksek gerilim hattına temas edince hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay, Gazipaşa’nın Çobanlar Mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yeni yapılmakta olan seraya naylon örtü çeken Ramazan Harmancı (29) bir anlık dikkatsizliğin bedelini ağır ödedi. Sera üzerinde geçen yüksek gerilim hattına temas eden Harmancı olay yerinde can verdi. Yaklaşık 6 metre yükseklikteki sera demirlerine asılı kalan Ramazan Harmancı’ya ait ceset, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı. Harmancı’nın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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