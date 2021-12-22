Sera Tokdemir gece yarısı hastaneye kaldırıldı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinde oynayan 40 yaşındaki Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandı. İki doz aşılı olduğunu söyleyen Tokdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak temasta olduğu kişileri uyardı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan konuyla ilgili açıklama yapan Sera Tokdemir gece yarısı hastaneye kaldırılmasının ardından yaptığı paylaşımda "Gece çok kötü hissederek acile geldim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlayamayınca doktor yatışıma karar verdi. Ve az önce covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın" dedi.

Oyuncu paylaşımında iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını da söyledi.

