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Sera Tokdemir gece yarısı hastaneye kaldırıldı

22.12.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozkoparan dizisinde rol alan başarılı oyuncu Sera Tokdemir gece yarısı hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Tokdemir'in tedavisine hastanede devam edilecek.

Sera Tokdemir gece yarısı hastaneye kaldırıldı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinde oynayan 40 yaşındaki Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandı. İki doz aşılı olduğunu söyleyen Tokdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak temasta olduğu kişileri uyardı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan konuyla ilgili açıklama yapan Sera Tokdemir gece yarısı hastaneye kaldırılmasının ardından yaptığı paylaşımda "Gece çok kötü hissederek acile geldim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlayamayınca doktor yatışıma karar verdi. Ve az önce covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın" dedi.

Oyuncu paylaşımında iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sera Tokdemir
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