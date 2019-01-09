Sera üreticileri, gözleri termometrede 'don nöbeti' tutuyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sera üreticileri, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde ürünlerinin dondan etkilenmemesi için gözleri termometrede yaklaşık 16 saat nöbet tutuyor.

Türkiye'nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da örtü altı sera üreticileri son dönemde etkili olan soğuk havanın ürünlerini olumsuz etkilememesi için 'don nöbeti'ne başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gecelerde üreticiler gözleri termometrede, serada ürünlerinin başında bekliyor. Üreticiler, güneşin batışından yeniden doğuşu ve serayı ısıtmasına kadar geçen yaklaşık 16 saatlik süreyi tüm ailesiyle birlikte seranın içinde geçiriyor.

SICAKLIK DÜŞÜNCE SOBALAR ATEŞLENİYOR

'Yağmurlama' adı verilen ve seradaki naylonların üzerine yerleştirilen borulardaki deliklerden akıtılan suyu perde gibi kullanarak dışarıdaki soğuk havanın seranın içine girmesini önlemeye çalışan üreticiler, hava sıcaklığı 2-3 dereceye düştüğünde ise sobaları ateşliyor. Kumluca'da son dönemlerde üreticilerin tamamı günlerini bu şekilde geçiriyor.