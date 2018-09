Sera üretiminde yerli kaynaklar araştırılıyor

- Üreticilere her zaman kapımız açık"

Serada yaptıkları bilimsel araştırmaları bölge çiftçisiyle de paylaşarak verimi artırmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Başak, şunları kaydetti:

"Bu yaptığımız çalışmalarda bölgede seracılığa hevesli olan, örtü altı yetiştiricilikte kendisini geliştirmek isteyen üreticilere de her zaman kapımız açık. Seramızı ziyarete geldiklerinde onlarla her türlü teknik bilgiyi paylaşıyoruz. Pilot üniversite kapsamında daha gelişmiş seralarımız kurulduğunda düzenleyeceğimiz çiftçi günlerinde onlara bölgede bu işin nasıl yapılması ve planlanması gerektiğini, karlı ve verimli bir üretimin nasıl olabileceğini birebir uygulayarak göstereceğiz. Bu konuda eğitimler planlıyoruz. Bu işi amatörce yapanlara da kapımız açık. Onların faydalı ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlama konusunda her zaman bilgi paylaşımına açığız."