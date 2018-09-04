Sera üretiminde yerli kaynaklar araştırılıyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) uygulama serasında yapılan araştırmada, topraksız sebze üretiminde genellikle İskandinav ülkeleri kaynaklı yetiştirme materyalleri yerine yerli kaynakların kullanılması konusunda başarı sağlandı.

AEÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, özellikle domates ve salatalıkta organik kökenli büyüme düzenleyicilerinin verim ve kaliteye etkisi araştırılıyor. Böylece, topraksız tarım yöntemiyle yapılan sera üretiminde kullanılan ithal besleyiciler yerine yerli ve milli kaynakların kullanılabileceği ortaya konuluyor.

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seralarda yapılan topraksız tarım üretiminde genellikle Hindistan kaynaklı kokopit bitkisi atıkları ve İskandinav ülkelerinden ithal edilen kaya yünü materyali kullanıldığını bildirdi.

Fakülte bünyesindeki serada topraksız tarım uygulaması kapsamında yerli kaynaklar olan asma budaması atıkları ve perlit parçacıkları kullanarak deneme üretimleri yaptıklarını belirten Başak, elde ettikleri başarılı sonuçların ardından farklı oranlarda ayçiçeği sapı ile çeltik ve pirinç kavuzu materyallerini denemeyi hedeflediklerini ifade etti.