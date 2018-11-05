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Serada akıma kapılan lise öğrencisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

Serada akıma kapılan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde lise öğrencisi serada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karadağ Mahallesi'nde hafta sonu ailesine ait serada çalışan 16 yaşındaki Devran Tunahan Kösçü, motorla ilaçlama yaptığı sırada akıma kapıldı.

Demre Devlet Hastanesine kaldırılan Kumluca İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Kösçü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınan gencin cenazesinin, Kaş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Gencin, ilaçlama motorundaki arıza nedeniyle akıma kapıldığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya elektrik akımı kaş

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