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Serada 'altın çilek' yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde oturan İbrahim Kunt, bahçesine 2 yıl önce kurduğu serada altın çilek yetiştirdi.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde oturan İbrahim Kunt, bahçesine 2 yıl önce kurduğu serada altın çilek yetiştirdi. İsviçre'de emekli olduktan sonra memleketi Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyüne kesin dönüş yapan İbrahim Kunt, boş zamanlarını değerlendirmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için evinin bahçesine sera kurdu. Burada domates, salatalık ve biber yetiştirmeye başlayan İbrahim Kunt, sebzenin yanında deneme amaçlı ektiği altın çileği de yetiştirmeyi başardı. Birkaç fidanla üretime başlayan İbrahim Kunt, 1 fidandan en az 3 kilo ürün elde ettiğini söyledi. 2 yıldır serada altın çilek yetiştirdiğini anlatan Kunt, ürettiği altın çilekleri eşi dostuyla paylaştığını söyledi. İbrahim Kunt üreticilere alternatif ürün olarak altın çileği önererek şöyle konuştu: "Ben, altın çilek üretimine 2 yıl önce başladım. Örtü altındakiyle dışarıdakinin farkı var mı? Örtü altında olduğu zaman daha hızlı yetişiyor. Hiçbir hastalık olmuyor. Bir tek dalda da tahminen 3 kilogram civarında verim alınıyor. 3 kiloda ekonomik sonucu çok yüksek. Geçen yıl iyi bir sonuç aldım. Bu sene de deneme yapıyoruz. Pazarlamak için değil, kendimiz yemek ve eşe dosta dağıtmak için yetiştiriyorum. Geçen yıl reçel yaptım. Çok güzel oldu. Bu yıl da kurutmasını deneyeceğim." 'TERMAL BİR SERADA 11 AY VERİM ALINABİLİR' İlaç ve gübre kullanmadan sadece humus toprağı ve biraz da yanmış gübreyle altın çileği yetiştirdiğini kaydeden İbrahim Kunt, "Yetiştirilmesi tavsiye edilecek bir ürün. Açıkta da olur ama kapalı ortamda, hele hele termal bir serada sanırım 11 ay verim verecek durumda. Bir taraftan ürün verirken, bir taraftan da çiçeklenme devam ediyor. Bu da uzun bir süre verim vereceğini gösteriyor. Kasım ayına kadar burada verim verecek" dedi.

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