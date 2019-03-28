HABER

Serada kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 20:04 | Son Güncelleme

Antalya’da narkotik polisi ikametindeki sera içerisinde kenevir yetiştiren 1 şüpheliyi yakaladı.

Antalya’da narkotik polisi ikametindeki sera içerisinde kenevir yetiştiren 1 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın ikametinde sera içerisinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını değerlendirerek operasyon düzenledi. Operasyon esnasında yapılan aramada, boyları 100-120 cm civarında çok sayıda kenevir bitkisi, bitkileri yetiştirmekte kullanılan 4 adet aydınlatıcı ve ısıtıcı lamba, 1 adet havalandırma cihazı, 1 adet ısıtıcı, 1 adet adaptör, 1 adet termometre, 1 adet zaman ayarlayıcı priz, 1 adet alüminyum boru, 2 adet aydınlatma için kullanılan cihaz ve net ağırlığı 16 gram skunk (esrar) maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" ve "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarından adli işlem uygulandığı bildirildi.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Adıyaman'da komşu aileler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltıAdıyaman'da komşu aileler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
6 saat arayla vefat eden yaşlı çift, yan yana toprağa verildi6 saat arayla vefat eden yaşlı çift, yan yana toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli: Yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar!

Devlet Bahçeli: Yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Sızıp kaldığı kütüphanede kimse uyandıramadı, sandalye ile dışarı çıkarıldı

Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.