Serada kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

Antalya’da narkotik polisi ikametindeki sera içerisinde kenevir yetiştiren 1 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın ikametinde sera içerisinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını değerlendirerek operasyon düzenledi. Operasyon esnasında yapılan aramada, boyları 100-120 cm civarında çok sayıda kenevir bitkisi, bitkileri yetiştirmekte kullanılan 4 adet aydınlatıcı ve ısıtıcı lamba, 1 adet havalandırma cihazı, 1 adet ısıtıcı, 1 adet adaptör, 1 adet termometre, 1 adet zaman ayarlayıcı priz, 1 adet alüminyum boru, 2 adet aydınlatma için kullanılan cihaz ve net ağırlığı 16 gram skunk (esrar) maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" ve "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarından adli işlem uygulandığı bildirildi.

