Serada kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, salatalık serasında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Hint keneviri yetiştiriciliğinin önlenmesine yönelik Gözebaşı köyü mevkisinde drone destekli operasyon başlattı.
Operasyonda, bölgede yer alan 3 dönümlük bir serada salatalık fidelerinin arasında yetiştirilmiş 95 kök Hint keneviri tespit edildi.
Olayla ilgili sera sahibi Ü.O. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.O tutuklandı.
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