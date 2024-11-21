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Serada korkunç olay! Halat bir anda kopunca... İki işçi feci şekilde can verdi

21.11.2024 14:19
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Antalya'nın Alanya ilçesinde muz serasında korkunç bir olay meydana geldi. Seradaki raylı sisteme ait kasanın halatının kopması sonucunda 2 işçi hayatını kaybetti. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Serada korkunç olay! Halat bir anda kopunca... İki işçi feci şekilde can verdi

Seradaki korkunç olay, dün Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muz serasında çalışan işçiler aşağıya inmek için raylı sisteme bindiler.

RAYALI SİSTEMİN HALATLARI KOPTU

Raylı sistemin aşağıya inerken halatlarının kopması sonucunda beton zemine çarparak durabilen işçilerden yabancı uyruklu Muhammed El Çeker (35) ve Mevlüt Tokaç (39) ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed El Çeker'in (35) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı Mevlüt Tokaç (39) ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Raylı sistem üzerindeki diğer yaralılar A.O. (57) ve Y.E.Y. (25) ise tedavileri yapılmak üzere Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
muz antalya İşçi sera
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