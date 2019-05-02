Serada toprak çilek üretiyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta Mertoğlu köyünde çiftçi Ümit Çekirdek, serasında topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştiriyor. Serasında uyguladığı topraksız tarım modeliyle az alanda çok verim aldıklarını belirten Çekirdek, "Bu işte başarılı olacağımıza inanarak yola çıktık. Verim almaya başladıktan sonra pazarda da çok güzel talep oluşmaya başladı" dedi.

Merkeze bağlı Mertoğlu köyünde yaşayan çiftçi Ümit Çekirdek'in topraksız tarım yöntemiyle kurduğu sera, ürün vermeye başladı. Sınırlı alanda çok verim elde etmeyi amaçlayan 'kokopit’ sistemi sayesinde topraksız çilek üretimi yapmayı başaran Çekirdek, yeni tarım modeliyle az alanda çok üretim yaptıklarını söyledi. Çekirdek, "Bu uygulamayı, bakımı ve beslemesi güzel olduğu için yani kolay olduğu için tercih ettik. Bizim alanlarımız kısıtlı bu yüzden az alanda çok üretim yapmamız gerekiyor. Kışın da bu sisteme ihtiyacımız olduğu için böyle bir şeye karar verdik. 2015 yılında araştırmalarına başladığımız bu sistemin temellerini 2016 yılında attık. Coğrafi alanımıza uygun olup olmayacağını test etmek için deneme serası kurduk. Yaklaşık 1,5 yıl gibi bir zaman zarfından sonra ürünleri yetiştirmeye başladık" dedi.