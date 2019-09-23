Serakent: Anamur

Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 40’ının karşılandığı Mersin’in Anamur ilçesinde evden çok muz ve çilek serasının olması görenleri şaşırtıyor.

Türkiye’deki yıllık 650 bin ton muz tüketiminin 250 bin tonunu karşılayan Anamur’da vatandaşlar geçimlerini muz ve çilek üretiminden sağlıyor. Bu nedenle ilçede 2 bin 800 ile 3 bin arasında sera bulunuyor. İlçeye Akdeniz sahil yolu üzerinden ilk girildiği andan itibaren merkezde ev sayısının sera sayısına oranla düşük kaldığı görülüyor.

Muz üretimi 10 kat arttı

Anamur Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Hasan Çatkaya, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 bine yakın muz serasının bulunduğunu söyledi. Çatkaya, muz serasının çok olmasının da olumsuz yanları bulunduğunu ifade ederek, “Türkiye’de muz üretimi 10 yıl önce 50 bin tonken şu anda 500 bin tona kadar yükselmiştir. 10 yılda muz üretimi 10 kat artmıştır. Muz üreticisi, Ziraat Bankası, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından verilen destekten memnundur. Gelecekte ise muz çiftçisini tehlike beklemektedir. Türkiye’de her sektörde olduğu gibi bütün herkes muz üretmeye devam ederse 2 yılın sonunda muz çiftçisinin de batacağını öngörmekteyiz” ifadelerini kullandı.