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 Seraları vuran hortumdan Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatları da etkilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 15:16 | Son Güncelleme

AKSARAY'da '14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gözler çiçekçilere çevrildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da '14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gözler çiçekçilere çevrildi. Akdeniz Bölgesi'nde hortum ve sel sularının seralara zarar vermesi nedeniyle 'Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatların yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde hareketlilik başladı. Bu yıl Akdeniz bölgesinde yaşanan hortum, sebze seralarının yanı sıra çiçek seralarına da zarar verdi. Bundan çiçek fiyatlarının da etkileneceği belirtildi. Yaklaşık 15 ile toptan çiçek satan İsmail Baltacı, çiçek fiyatlarının da sebze fiyatları gibi artış gösterdiğini belirtti. Daha önce tanesi 2 liraya toptan fiyata satılan kırmızı gülün bu yıl 5 liraya satıldığına dikkat çeken Baltacı, ''Sevgililer Günü, yaklaşması nedeniyle şu anda siparişlerimiz yoğun; ama çiçek fiyatları çok yükseldi. Bu yıl seralarda domates, biber fiyatları nasıl yükseldiyse, gülün fiyatı da o derece yükseldi. Geçen yıl toptan 2 liraya verdiğimiz gül, bu yıl 5 lira oldu. Bunun nedeni ise seraları hortum ve sel sularının vurması” diye konuştu.

Sevgililer Günü nedeniyle taleplere yetişemediklerini ifade eden Baltacı, ''Koli ile gelen gülleri burada kovalara dibine su doldurup servis araçlarımızla sevkiyata başladık. Şu anda çiçekçilerden yoğun talep var. Talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz'' dedi.

Yaklaşık 4 aydır çiçeğe talebin düşüş olduğunu belirten Baltacı, satışların yükselmesi için umutlarını Sevgililer Günü'ne bağladıklarını kaydetti.

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