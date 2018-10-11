Seramiğe adanan bir ömür

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)-ÇANAKKALE'de 78 yaşındaki İsmail Bütün, yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip Çanakkale seramiğinin yaşatılmasına ömrünü adadı. Çanakkale Belediyesi bünyesindeki, Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezi'nin seramik ustası İsmail Bütün, 70 yıldan beri birbirinden ilginç figürlerle seramik üretiyor. Bütün gençlerin bu sanata ilgi göstermediğinden yakınarak, kentteki son seramik ustasının kendisi olduğunu söylüyor. Çanakkale Belediyesi bünyesindeki Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezi'nin seramik ustası İsmail Bütün, babadan kalma mesleği 70 yıldır, ilk günkü aşkla devam ettiriyor. 8 yaşında başladığı meslekte 14 yaşında seramik tornacısı olarak çalışan, 16 yaşında ise kalfa olan İsmail Bütün, İstanbul ve Manisa'da babasıyla birlikte yıllarca sürdürdüğü seramik ustalığına son yıllarda Çanakkale'de devam ediyor. SERAMİĞE ELLERİYLE HAYAT VERİYOR Çanakkale'de, babasının seramik atölyesinin yanı sıra, seramik fabrikasında da seramik ustalığı yapan İsmail Bütün, 2010 yılında faaliyete giren Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezi'nde usta olarak çalışmaya başladı. 70 yıldır seramik mesleğinin yok olmaması için mücadele veren Bütün, geçmişi yaklaşık 300 yıla dayanan Çanakkale seramiklerini yapıyor. Kentteki son seramik ustası olan Bütün, seramiğe elleriyle adeta hayat veriyor. Tornada şekillendirilen çamurdan seramik duvar tabakları, simit testileri, at başlı testiler, kase ve çömlek gibi çeşitli hediyelik eşyalar üreten Bütün'ün, büyük bir titizlik içinde elleriyle yaptığı ürünler göz kamaştırıyor. 'YOK OLMAMASI İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ' Seramik ustalığının günümüzde yok olmaması için büyük uğraş verdiğini belirten Bütün, şunları söyledi: "En son yetişen seramik ustalardan bir tanesi de benim. 17 ustayla bir tezgahta birlikte çalıştık. O ustaların hepsi bizlere ömür. Çanakkale Belediyesi'nin vermiş olduğu imkanlar dahilinde bir müddet bu işi burada yürüteceğiz. Bu meslek için kurslar veriyoruz. Ama genç arkadaşlarımızın teşebbüsü yok. Çünkü imkansızlıktan yapamıyorlar. Ben şimdi onlara da hak veriyorum. Bu mesleği yapmak isteyen genç arkadaşlar için bir yerde fon toplansa, o fondan desteklenseler, sigortaları yatsa meslege ilgi artabilir." 'TEŞVİK AMAÇLI YAPIYORUZ' Çanakkale Belediyesi Anı Eşya Üretim Merkezi'nde seramik eserler yapan Bütün, "Çanakkale seramiğinin kullanım eşyasına dayandığını belirterek, "Yani mutfakta bir kadına ne gerekiyorsa o yapılıyordu. Bir kaşık ve bıçak haricinde tenceresi, güveci, testisi yapılıyordu. Şu anda atbaşı testiler gibi hediyelik eserler yapılıyor. Bunlar Çanakkale'ye gelen ziyaretçiler tarafından alınıyor. Bu işi teşvik amaçlı yapıyoruz. Mesleği yapacak genç arkadaşlarımız görsünler, beğensinler ve seramiklerden esinlenerek birşeyler yapsınlar istiyoruz" dedi.

