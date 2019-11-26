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Seramik fabrikasının inşaat alanında yüksekten düşen işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 12:26 | Son Güncelleme

Bilecik’te faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının ek binası inşaat alanında çalışan bir işçi yüksekten düşerek yaralandı.Olay dün akşam saat 18.30’da Bilecik 2.

Seramik fabrikasının inşaat alanında yüksekten düşen işçi yaralandı

Bilecik’te faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının ek binası inşaat alanında çalışan bir işçi yüksekten düşerek yaralandı.
Olay dün akşam saat 18.30’da Bilecik 2. Organize Bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere Bilecik’te faaliyet gösteren Bien Seramik adlı fabrikanın Bilecik 2. Organize Bölgesine yapacağı yeni fabrikanın inşaatında çalışan Salih Gündüz isimli işçi perde beton döktüğü esnada yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112’yi ayarak haber verirken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk etti.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bu inşaatta son 3 ayda 3’üncü işçi kazası yaşandığı belirtildi.

Seramik fabrikasının inşaat alanında yüksekten düşen işçi yaralandı

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