Seramik öğretmeninin katil zanlısı, Rum tarafında yakalandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seramik öğretmeni olan Hasan Işık Özgöçmen'in (53) cinayet zanlısı Pakistan uyruklu Muhammad Salman, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentinde yakalandı. Emniyet birimleri Salman'ın KKTC'ye iadesi için yasal girişim başlattı.

Olay, İskele ilçesinin Long Beach bölgesinde meydana geldi. Sahil ile ana yol arasındaki ormanlık arazide bir erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, bölgeye güvenlik şeridi çekti. Yapılan incelemede cesedin seramik öğretmeni Hasan Işık Özgöçmen'e ait olduğu ve kemer ile boğularak öldürüldüğü saptandı.

BM DEVREDE

Ada'da geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Özgöçmen ile en son görüşen kişinin Muhammad Salman olduğu bilgisine ulaştı. Tüm güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Aramalarda Salman'a ulaşılamayınca duyuru yapılmasına karar verildi. Polis, medyaya cinayet zanlısı olarak Salman'ın fotoğraflarını dağıttı. Salman'ın Güney Kıbrıs'a kaçtığı bilgisi üzerine Rum polisi ile Birleşmiş Milletler aracılığıyla iletişime geçildi.

Rum polisi; Salman'ın fotoğraflarını ilgili birimlere iletti. Çalışmalar sonucunda Salman, Limasol'da yakalandı. Kıbrıs Türk tarafı, Salman'ın iadesi için ise BM'yi devreye soktu. KKTC ile Rum tarafı arasında 'suçluların iadesi' anlaşması olmadığı için süreç BM üzerinden yürütülüyor.

Ada’da seramik çalışmalarıyla bilinen Hasan Işık Özgöçmen’in, Atatürk Meslek Lisesi’nde seramik öğretmeni olduğu öğrenildi. Özgöçmen, 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun düzenlenmesinde önemli çalışmalar yapmış ve sempozyumda yaptığı sunumla dikkat çekmişti.

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