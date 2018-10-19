HABER

Seramik öğretmeninin katil zanlısı, Rum tarafında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seramik öğretmeni olan Hasan Işık Özgöçmen'in (53) cinayet zanlısı Pakistan uyruklu Muhammad Salman, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentinde yakalandı.

Seramik öğretmeninin katil zanlısı, Rum tarafında yakalandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seramik öğretmeni olan Hasan Işık Özgöçmen'in (53) cinayet zanlısı Pakistan uyruklu Muhammad Salman, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentinde yakalandı. Emniyet birimleri Salman'ın KKTC'ye iadesi için yasal girişim başlattı.
Olay, İskele ilçesinin Long Beach bölgesinde meydana geldi. Sahil ile ana yol arasındaki ormanlık arazide bir erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, bölgeye güvenlik şeridi çekti. Yapılan incelemede cesedin seramik öğretmeni Hasan Işık Özgöçmen'e ait olduğu ve kemer ile boğularak öldürüldüğü saptandı.
BM DEVREDE
Ada'da geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Özgöçmen ile en son görüşen kişinin Muhammad Salman olduğu bilgisine ulaştı. Tüm güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Aramalarda Salman'a ulaşılamayınca duyuru yapılmasına karar verildi. Polis, medyaya cinayet zanlısı olarak Salman'ın fotoğraflarını dağıttı. Salman'ın Güney Kıbrıs'a kaçtığı bilgisi üzerine Rum polisi ile Birleşmiş Milletler aracılığıyla iletişime geçildi.
Rum polisi; Salman'ın fotoğraflarını ilgili birimlere iletti. Çalışmalar sonucunda Salman, Limasol'da yakalandı. Kıbrıs Türk tarafı, Salman'ın iadesi için ise BM'yi devreye soktu. KKTC ile Rum tarafı arasında 'suçluların iadesi' anlaşması olmadığı için süreç BM üzerinden yürütülüyor.
Ada’da seramik çalışmalarıyla bilinen Hasan Işık Özgöçmen’in, Atatürk Meslek Lisesi’nde seramik öğretmeni olduğu öğrenildi. Özgöçmen, 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun düzenlenmesinde önemli çalışmalar yapmış ve sempozyumda yaptığı sunumla dikkat çekmişti.

FOTOĞRAFLI

Seramik öğretmeninin katil zanlısı, Rum tarafında yakalandı

PARTNER'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...
Van'daki patlamada teröristlere yardım ettikleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındıVan'daki patlamada teröristlere yardım ettikleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı
Mersin'de 150 kilo eroin ele geçirildiMersin'de 150 kilo eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

Ünlü ismin katili yakalandı

Ünlü ismin katili yakalandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

48 kiloluk kadın, 26 dakikada 302 çöp şiş yedi

48 kiloluk kadın, 26 dakikada 302 çöp şiş yedi

Antalya'da pırlantacının sır ölümü!

Antalya'da pırlantacının sır ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.