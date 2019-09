Seramik sanatıyla hayata bağlandı, eserleri ile beğeni topluyor

“Heykelleri yaparken mutlu oluyorum, her şeyi unutuyorum”

Aldığı seramik eğitimi ile kendisini kısa sürede geliştiren Özçalışır, topraktan yaptığı insan, hayvan figürleri ve heykellerle görenleri şaşırtıyor. Bu atölye de derslerine ağırlık veren Aysel, kısa sürede büyük bir gelişim göstererek seramiklere sanatçı ruhunu katarak ortaya büyüleyici eserler çıkarmayı başarıyor. Seramik atölyesinde gösterdiği başarı ile birlikte Özçalışır, yaşadığı iletişim ve benzeri problemleri de aşmaya başlayarak aile ve arkadaş iletişimlerinde de gelişim gösterdi. En büyük hayalinin güzel sanatlar fakültesinde eğitim alıp iyi bir heykeltıraş olmak olduğunu söyleyen Özçalışır, heykel yaparken her şeyi unuttuğunu ve bu sırada büyük mutluluk yaşadığını belirterek, “Seramik kursunda ilk başlarda tabak ve benzeri şeyler yapıyorduk. Sonradan heykel yapmaya başladım. Heykelleri yaparken mutlu oluyorum, her şeyi unutuyorum. İleride de güzel sanatlar okuyup heykel tıraş olmak istiyorum” dedi.

“Seramiğe dair herhangi bir fikri yoktu”

Özçalışır’ın eğitimini üstlenen merkezin seramik ve resim atölyesi öğretmenlerinden Fırat Durgun, öğrencisinin ortaya çıkardığı yeteneği ile kendilerini şaşırttığını ifade ederek, “Aysel’i yaklaşık 1 buçuk senedir tanıyorum. İlk bize geldiğinde çok çekingen, arkadaşları ile iletişim kurmada güçlük çeken bir öğrenciydi. Seramiğe dair herhangi bir fikri yoktu. Seramiğe dair bilgiler edinmeye başladıkça kendisini ifade etmeye çalıştığını gördüm. Arkadaşlarımızla bu konuda yaptığımız görüşmeler sonunda seramik derslerini yoğunlaştırdık. Aysel, derslerine devam ettiğinde kendini tanıyan, kendisini tanıdıkça da içindeki mücevheri ortaya çıkartmaya başladı. Bunun üzerine biz de kendisine yönlendirmelerde bulunduk. Aysel’in güzel sanatlar fakültesine giderek kendisini bu alanda geliştirip, yeteneğini ileri bir seviyeye taşıyabileceğini düşünüyorum. Biz de tüm arkadaşlarımız ona inanıyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Yaptığı çalışmaları geliştirebileceğini düşünüyorum. O konuda umut vaat eden bir öğrenci” diye konuştu.