Seramikleri dünyaya satıyorlar

Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Selin Akar Abuç (36) ile Cüneyt Şen, üniversite öğrenimlerinin ardından açtıkları seramik üretim atölyesinde tamamen el yapımı olan ürünlerini sosyal medya üzerinden tüm dünyaya satıyor.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü mezunları evli ve 1 çocuk annesi Selin Akar Abuç ile Cüneyt Şen birlikte seramik atölyesi kurdu. Abuç ve Şen, açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden kısa sürede hem Türkiye geneline, hem de yurt dışına yaptıkları ürünleri satmaya başladı. Tamamen el yapımı olan ve benzer örnekleri bulunmayan ürünler, büyük ilgi gördü. Selin Akar Abuç ve Cüneyt Şen aynı zamanda haftanın 2 günü üretim tesislerinde seramik dersi de veriyor.

'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ, ÇOK MUTLUYUM'

7 yıldır bu işi yaptığını ve hayallerinin peşinden gitmekten mutluluk duyduğunu belirten Selin Akar Abuç, "2013 yılında Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nü kazandım ve o günden bu yana toprakla iç içeyim. Tabi ki çocukluk hayalimdi benim güzel sanatlarda okumak. Ailemin pek desteğini görmediğim için sonrasında ideallerimin peşinden koşmaya karar verdim. 7 yıldır da bu işi yapıyorum ve çok mutluyum. İnsanlara seramik dediğimiz zaman ilk akıllarına gelen çömlek oluyor tabi ki. Biz burada çömlek dışında yani geleneksel seramik sanatı dışında ürünler yapmaya çalışıyoruz. Haftanın 2 günü atölyemizde eğitimlerimiz var, arda kalan günlerde ise üretim yapıyoruz. El yapımı özel fincanlar, heykeller, vazolar ve seramikle ilgili akla gelebilecek her şeye hayat veriyoruz" dedi.

'SERAMİĞİN NE OLDUĞUNU ANLATTIK'

Cüneyt Şen ise, "Sakarya Üniversitesi'nden mezunum. Yüksek lisans yapıyor ve akademik kariyer düşünüyordum ancak Selin'le tanıştıktan sonra açtığımız bu atölyede daha mutlu olduğumu fark edince akademik kariyeri bir kenara bırakarak burada devam etmeye başladım. Herkes çok eğlenceli ve kolay sanıyor. Biz yıllarca seramiğin aslında ne olduğunu anlattık ve artık yavaş yavaş anlamaya başladı insanlar. Türkiye'de el yapımı bu ürünler konusunda artık yavaş yavaş gelişmeye başladı. Hatta bu bir moda" diye konuştu.

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