Seramiksan teknoloji ve tasarım odaklı yeni ürünleri ile UNICERA'da

İSTANBUL (AA) - Seramik sektörünün yenilikçi markası Seramiksan 2019 koleksiyonunu, bugün kapılarını açan UNICERA İstanbul Seramik, Mutfak, Banyo Fuarı’nda sergiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "İyi Tasarım Herkesin Hakkı" mottosuyla tasarımlara imza atan Seramiksan, teknoloji ve tasarım odaklı yeni 2019 koleksiyonunu UNICERA’da sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. CNR Expo’da bugün başlayıp 9 Şubat'a kadar sürecek dünyanın en önemli seramik ve banyo fuarında Seramiksan, G01 salonunda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye’de ilk ve tek Seramiksan tarafından üretilen Fishbone koleksiyonu, UNICERA’da ilk kez sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Alışılmışın dışında formu ile dikkat çeken koleksiyon, ahşap, mermer, andezit, cement ve patchwork görünümlerinin bir araya geldiği, Classic Wood, Nordik, Loft, Cement-Art, Soho, Matrix, Ladin, Illusion ve Nova olarak 9 farklı seriden oluşuyor.

Dokuz farklı serinin bütünsel uyum içinde kullanılabildiği Fishbone koleksiyonu, dekorasyon dünyasına damga vuran ve yaratıcılığı ön plana çıkan Mix&Match döşeme şekli ile kalıpları kırarak, sofistike ve yaratıcı mekanlar vadediyor.