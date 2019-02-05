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Seramiksan teknoloji ve tasarım odaklı yeni ürünleri ile UNICERA'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 17:55 | Son Güncelleme

Seramiksan 2019 koleksiyonunu, bugün kapılarını açan UNICERA İstanbul Seramik, Mutfak, Banyo Fuarı’nda sergiliyor

İSTANBUL (AA) - Seramik sektörünün yenilikçi markası Seramiksan 2019 koleksiyonunu, bugün kapılarını açan UNICERA İstanbul Seramik, Mutfak, Banyo Fuarı’nda sergiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "İyi Tasarım Herkesin Hakkı" mottosuyla tasarımlara imza atan Seramiksan, teknoloji ve tasarım odaklı yeni 2019 koleksiyonunu UNICERA’da sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. CNR Expo’da bugün başlayıp 9 Şubat'a kadar sürecek dünyanın en önemli seramik ve banyo fuarında Seramiksan, G01 salonunda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye’de ilk ve tek Seramiksan tarafından üretilen Fishbone koleksiyonu, UNICERA’da ilk kez sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Alışılmışın dışında formu ile dikkat çeken koleksiyon, ahşap, mermer, andezit, cement ve patchwork görünümlerinin bir araya geldiği, Classic Wood, Nordik, Loft, Cement-Art, Soho, Matrix, Ladin, Illusion ve Nova olarak 9 farklı seriden oluşuyor.

Dokuz farklı serinin bütünsel uyum içinde kullanılabildiği Fishbone koleksiyonu, dekorasyon dünyasına damga vuran ve yaratıcılığı ön plana çıkan Mix&Match döşeme şekli ile kalıpları kırarak, sofistike ve yaratıcı mekanlar vadediyor.

- UNICERA’ya özel koleksiyon

Seramiksan’ın UNICERA’ya özel olarak hazırladığı koleksiyonda, 1800'lü yılların ihtişamını yaşam alanlarına taşımak isteyenler için tasarladığı "Victorian Serisi", geçmişten bugüne uzanan lüks ve görkemli Victorya tarzı dekorasyon stilini yansıtıyor. Koleksiyon da ayrıca, nostaljik Arnavut kaldırımı görünümü ile balkonlara İtalyan havası katan "Andezit Serisi"’ ile adını gökyüzünün en parlak yıldızından alan siyah ve beyaz mermerin çekiciliğini banyolara yansıtan "Orion Serisi" yer alıyor.

Seramiksan, 12x24,5 cm yeni ebatlarıyla İtalya’nın ünlü Calacatta mermerinden ilham alınarak tasarlanan, beyaz üzerine gri damarlı görünümü ile "Silver Calacatta" ve doğanın dingin ruhunu yaşam alanlarına taşıyan ahşap dokulu "Wood Dream" serileri ile son dönem dekorasyon trendlerini tüketiciyle buluşturuyor.

2019 yılının öne çıkan dekorasyon trendlerinden olan mermeri, şık ve etkileyici tasarımlarla yeniden yorumlayan Seramiksan, 30x60 ve 25x50 cm ebatlı duvar karoları, 50x50 ve 60x60 cm ebatlı yer karoları ve sırlı porselen serileri, "Lasa", "Alves", "Gris", "Vega", "Rio", "Santana", "Aspendos", "Sava" ve "Poseidon"dan oluşan dokuz yeni serisini de Unicera’da sergiliyor.

Dünyadaki en modern vitrifiye üretim tesisi ile el değmeden vitrifiye üretebilen Seramiksan, mat ve parlak renklerden oluşan tezgahüstü lavabo serisi Aura ve çevre dostu yeni nesil vitrifiye ürünlerinin de yer aldığı vitrifiye koleksiyonunu UNICERA’da ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve tasarım odaklı ürünlerimiz ön plana çıktığı yepyeni 2019 koleksiyonumuzu UNICERA’da, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerimiz ile buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu yıl ilk kez UNICERA’da görücüye çıkardığımız, Türkiye’de ilk ve tek Seramiksan tarafından üretilen, alışılmışın dışında benzersiz forma sahip Fishbone koleksiyonumuz standımızda yoğun ilgi görüyor. 'İyi tasarım herkesin hakkı' sloganıyla oluşturduğumuz ürünlerimiz ile ilgili olumlu yorumlar almaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Yepyeni koleksiyonumuzu görmeleri için, tüm ziyaretçilerimizi 5-9 Şubat tarihleri arasında CNR Expo’da yer alan UNICERA Fuarı’nda standımıza bekliyoruz."

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