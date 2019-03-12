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Seramiksan, vitrifiye grubunu ISH Frankfurt 2019 Fuarı'nda sergiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

Seramiksan, ISH Frankfurt 2019 Fuarı’nda vitrifiye serileri ile damga vuruyor

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen ISH 2019'da sunduğu vitrifiye serileri beğeni topluyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, marka, Unicera Fuarı’nda 2019 koleksiyonunu sunmasının hemen ardından katıldığı ISH Frankfurt 2019 Fuarı’nda da vitrifiye serileriyle damga vuruyor.

Modern vitrifiye üretim tesisinde üretilen Seramiksan'ın farklı renk ve modeldeki vitrifiye grubu, fuarda sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

Seramiksan vitrifiye grubunda yer alan su tasarrufu sağlayan ürünleri, kanalsız rimless klozetleri ve farklı modellerdeki lavaboları fuarda sergilenenler arasında yer alıyor. Vitrifiye grubunda yer alan 2,5-4 litre su ile fonksiyon yapan yeni oval ve kare takımları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Dün başlayan ve 15 Mart Cuma günü son bulacak ISH 2019 fuarında Seramiksan, Hol 3-C61’de yer alıyor.

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Seramiksan

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