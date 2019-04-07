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Seramiksan'dan "Aura Koleksiyonu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

"Aura"; sıra dışı çizgileri, ince tasarımıyla banyolara tasarım özgürlüğü sunuyor

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın yenilikçi ve modern tasarım anlayışıyla tasarladığı renkli lavabo koleksiyonu "Aura"; sıra dışı çizgileri, ince tasarımıyla banyolara tasarım özgürlüğü sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda oldukça popüler olan renkli lavabo ve klozetlerin ortaya çıkmasıyla beraber banyolarda hijyenden sonra dekorasyon da ön plana çıkıyor. Yaşam tarzının yansıtıldığı, konforlu ve keyifli yaşam alanı olarak tasarlanan günümüz banyoları, sınırsız hayal gücü ile bambaşka mekanlara dönüşüyor.

"Aura Koleksiyonu" içerisinde yer alan Dies, Alto ve Lucida tezgah üstü lavabo serileri, özgün formu ve beyaz, antrasit, siyah, kahve, turuncu, kırmızı ve yeşilden oluşan 7 farklı renk alternatifiyle hayal edilen özgün ve sıra dışı banyolar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aura Koleksiyonu Seramiksan

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