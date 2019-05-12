Seramiksan'dan banyo dekorasyon trendleri

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın her zevke ve ihtiyaca hitap eden geniş ürün yelpazesinde bulunan karo ve vitrifiye serileri, modern ve zamansız banyolar yaratıyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, gelişen tasarım dünyası ve teknoloji ile beraber günümüz banyoları artık, insanların konforlu vakit geçirdikleri, yenilenmek için fırsat yarattıkları birer yaşam alanına dönüşüyor.

Seramiksan'ın her zevke ve ihtiyaca hitap eden geniş ürün yelpazesinde bulunan karo ve vitrifiye serileri, modern ve zamansız banyolar yaratıyor.

İç mekanlarda endüstriyel stilin popülerleşmeye başlaması ile brüt beton görünümlü duvar ve zeminler, sıra dışı dekorasyon tarzını benimseyenlerin gözdesi oluyor. İç mekan tasarımlarında kullanıldığında yaşam alanlarına yalın bir görünüm sunan brüt beton, 2019 yılı dekorasyon trendleri arasında yer alıyor. Seramiksan’ın antrasit ve grinin birçok tonunun yer aldığı brüt beton görünümlü porselen karo serileri, 120x120, 60x120 ve 60x60 cm ebat alternatifleri sunan "Urban", "Cement", "Petra", "Neostone" sade yüzey dokuları ile betonun dayanıklı yapısını yaşam alanlarıyla buluşturuyor.