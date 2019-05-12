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Seramiksan'dan banyo dekorasyon trendleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Seramiksan'dan banyo dekorasyon trendleri

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın her zevke ve ihtiyaca hitap eden geniş ürün yelpazesinde bulunan karo ve vitrifiye serileri, modern ve zamansız banyolar yaratıyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, gelişen tasarım dünyası ve teknoloji ile beraber günümüz banyoları artık, insanların konforlu vakit geçirdikleri, yenilenmek için fırsat yarattıkları birer yaşam alanına dönüşüyor.

Seramiksan'ın her zevke ve ihtiyaca hitap eden geniş ürün yelpazesinde bulunan karo ve vitrifiye serileri, modern ve zamansız banyolar yaratıyor.

İç mekanlarda endüstriyel stilin popülerleşmeye başlaması ile brüt beton görünümlü duvar ve zeminler, sıra dışı dekorasyon tarzını benimseyenlerin gözdesi oluyor. İç mekan tasarımlarında kullanıldığında yaşam alanlarına yalın bir görünüm sunan brüt beton, 2019 yılı dekorasyon trendleri arasında yer alıyor. Seramiksan’ın antrasit ve grinin birçok tonunun yer aldığı brüt beton görünümlü porselen karo serileri, 120x120, 60x120 ve 60x60 cm ebat alternatifleri sunan "Urban", "Cement", "Petra", "Neostone" sade yüzey dokuları ile betonun dayanıklı yapısını yaşam alanlarıyla buluşturuyor.

Bu yılın yükselen trendi olan mermer, damarlı görünümü ve çarpıcı renkleriyle iç mimarinin göz alıcı malzemesi olarak ön plana çıkıyor. Seramiksan'ın kusursuz ve parlak yüzeylere sahip mermer görünümlü porselen karo serileri, stil sahibi banyolar yaratıyor.

2019 yılının öne çıkan dekorasyon trendlerinden olan mermeri, şık ve etkileyici tasarımlarla yeniden yorumlayan Seramiksan’ın 120x120, 60x120 ve 60x60 cm olarak farklı ebatlarda sunulan "Black Marble", "Ephesus", "Bergama", "Calacatta Marmi", "Emperador" ve "Castelo" porselen karo serileri, büyük ebat avantajı ve daha az derz kullanımı ile mekanlarda bütünlük hissi oluşturuyor. 30x90 cm, 30x60 cm ve 25x50 cm farklı ebat seçenekleri bulunan "Victorian", "Lasa", "Orion", "Gris", "Alves", "Rio", "Santana" duvar karosu serileri ise ışıltılı dekor, motif ve rölyef seçenekleriyle zengin döşeme alternatifleri sunuyor.

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Seramiksan

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