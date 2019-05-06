Seramiksan'dan vitrifiye serileri

İSTANBUL (AA) - Seramiksan’ın, Terra ve Volcano Rim-out asma klozet serileri, kanalsız tasarımı sayesinde kir ve bakterilere karşı yüzde 95 daha hijyenik ve kolay temizlenme özelliğine sahip bulunuyor.

Seramiksan açıklamasına göre, Seramiksan’ın, su tasarrufuna yönelik geliştirdiği çevreci vitrifiye serileri, sağladığı su ve enerji tasarrufuyla gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaya katkıda bulunuyor.

Seramiksan’ın güçlü Ar-GE ve tasarım çalışmaları sonucu oluşturduğu, Terra ve Volcano Rim-out asma klozet serileri, kanalsız tasarımı sayesinde kir ve bakterilere karşı yüzde 95 daha hijyenik ve kolay temizlenme özelliğine sahip bulunuyor.

2,5-4 litre su ile fonksiyon yapan Rim-out klozetler bakteri oluşumunu engelleyerek minimum su ile maksimum hijyen sağlıyor.

