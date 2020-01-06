Serap, aldatıldığı iddiasıyla kendisine zarar verdi

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da komşularının, sevgilisi tarafından aldatıldığını söylediği Serap Ö. (38), sinir krizi geçirip, kollarına dirseklerine kadar 36 bıçak darbesi vurdu. Sağlık ve polis ekiplerinin güçlükle ikna edip, hastaneye götürdüğü Serap Ö., "Aşık olduğum adam için kendimi kestim. Bana büyü yaptırdı" dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hocahasan Mahallesi'nde meydana geldi. Serap Ö., iddiaya göre, komşularından, sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendi. Sinir krizi geçiren Serap Ö., iki koluna dirseklerine kadar 36 bıçak darbesi vurdu. Komşular, Serap Ö.'yü sakinleştiremeyince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, "Aşık olduğum adam için kendimi kestim" diye bağıran kadını yarım saatte ikna edip, ambulansa bindirdi. Sağlık görevlilerinin kolları kanlar içinde Çekirge Devlet Hastanesi'ne getirdiği Serap Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce "Aşık olduğum adam için kendimi kestim. Adam büyücü çıktı. Beni kendisine bağlamak için büyü yaptırdı. Allah'tan başka kimseye inanmayın. Büyücülere inanmayın. Ben iyi değilim. Kollarımı kestim. Benim tedaviye ihtiyacım yok. Sevdiğim adam tarafından ihanete uğradım" diye konuştu.

Serap Ö., hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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