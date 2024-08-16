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Serap Çil sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu-Fatih Altaylı polemiğinde adı geçmişti... 13 yıl önce yaşananları anlattı

16.08.2024 07:36
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Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasında başlayan polemikte adı geçenlerden olan Serap Çil, sessizliğini bozdu. Altaylı’nın beyzbol sopasıyla değil, golf sopasıyla tehdit ve saldırı olayını gerçekleştirdiğini söyleyen Çil, Kılıçdaroğlu'na da hem teşekkür hem de sitem etti. Çil'in "13 sene önce çok küçük ve bilinçsiz bir genç kız olsam da, şu anda her şeyin bilincinde bir yaştayım" ifadeleri dikkat çekti.

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fatih Altaylı ile yaşadığı söz düellosunda ismi gündeme gelen Serap Çil, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. 'Gecikmiş destek' için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Çil, aynı zamanda da bazı sitemlerde bulundu.

SERAP ÇİL'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çil, Fatih Altaylı’nın beyzbol sopasıyla değil, golf sopasıyla tehdit ve saldırı olayını gerçekleştirdiğini söyledi.

Çil, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, öncelikle bir düzeltme yapmak isterim: Beyzbol sopası değil, golf sopası. Beyzbol sopası olsaydı çok daha ağır bir hasar alırdım, çok şükür ki değildi” şeklinde konuştu.

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Çil, olayın üzerinden geçen uzun süre zarfında, bazı kişilerin bu konuyu kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını vurguladı.

"ALTAYLI'YA TEPKİ ZAMANINDA GÖSTERİLMİŞ OLSAYDI..."

Serap Çil, desteklerin zamanında yapılmasının önemine değinerek, “Bazı destekler zamanında yapıldığında anlamlıdır. Desteğinizi zamanında yapmış olsaydınız büyük ihtimalle bugün size bu ithamlarda bulunamayacaktı. Umarım bundan sonra şiddete uğramış her kadının size ihtiyacı varken yanında olursunuz. Yine de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Çil, şiddet mağdurlarına yönelik desteklerin önemini ve bu tür olaylarda güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

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Fatih Altaylı’nın darp ettiği öne sürülen Serap Çil, “Gördüğüm şiddetin üzerinden 13 sene geçti. Bu süre içinde Fatih Altaylı ile kim kavga etse benim davamı konu edindi. 13 sene önce çok küçük ve bilinçsiz bir genç kız olsam da, şu anda her şeyin bilincinde bir yaştayım” dedi. Çil, şiddet olaylarının ve dava sürecinin kişisel kavgalar ve çıkar hesapları için kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Çil, şiddet mağdurlarının yanında durulması gerektiğini belirterek, “Kadına karşı şiddet, sizlerin kavgalarınızda bir koz olarak kullanılmamalı. Ya şiddetin karşısında dik bir duruş sergilersiniz ya da karanlık tarafta sessiz kalırsınız” diye konuştu.

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Bu süreçte kendisine koşulsuz destek veren siyasetçiler, hukukçular ve gazetecilere teşekkür eden Çil, “Dava sürecimiz devam ederken koşulsuz yanımda olan çok değerli siyasetçiler, hukukçular ve gazeteciler oldu” şeklinde konuştu.

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"KİRLİ HESAPLAŞMALAR..."

Serap Çil, yaşadığı şiddetten ve dava sürecinden nemalanmaya çalışıldığını kaydederek şunları söyledi:

“Gördüğüm şiddetten ve dava sürecimizden nemalanmaya çalışan, Fatih Altaylı’ya bunu koz olarak kullanmaya çalışıp çıkar elde etmeye çalışan insanlar oldu. Sizin kirli dünyanıza ait olmadığım için isimlerinizi açıklamayacağım. Özellikle aralarında hemcinslerim var ki gerçekten bunu söylemekten utanıyorum. Ama aynı şiddeti onlar görürse realist değil adil davranıp onlara gösterilen şiddetin de karşısında olacağım.”

Çil, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kirli hesaplaşmalarınızda taraf olmayacağım. Şiddet uygulayanın kim olduğuna bakmadan, şiddet görenin yanında olduğunuz temiz bir vicdan dilerim herkese. Sevgiler.”

NE OLMUŞTU?

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Altaylı yaptıkları açıklamalarla birbirlerine girmişti.

Altaylı, Kılıçdaroğlu için "Bilerek ya da bilmeyerek AKP’ye çalışıyor, muhtemelen bilerek. Bu şuursuzlukla SSK’yı batırmış olabilir, batırdığının da farkına varmaz. Türkiye’den haberi yok, yönetmeye talip. Sen git evini yönet yönetebiliyorsan" demişti.

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Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise çok sert olmuştu: "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın. Belinde tabancayla gazetecilerin grev çadırını basan, çalıştığın kurumda gazeteci kıyımı yapılırken 'Ne yapabilirdim' diyen, yanında çalışan kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren, onurlu gazeteci düşmanı, paranın kölesi bir çukursun. Be paranın emrindeki tetikçi! Ajan ve işbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen, namussuz ve alçaksın!"

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu
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