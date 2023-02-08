HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Serap Ela geliyor' sesleriyle... İmamoğlu da paylaştı! 5 yaşındaki çocuk kendisini kurtaran ekiplere 'Ben çok ağırım ama...' dedi

'Serap Ela geliyor' sesleriyle... İmamoğlu da paylaştı! 5 yaşındaki çocuk kendisini kurtaran ekiplere 'Ben çok ağırım ama...' dedi

08.02.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden biri olan Hatay’da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından sağ kurtarılan 5 yaşındaki Serap Ela’nın enkazdan çıkartılırkenki sözleri ise dikkat çekti. Küçük Ela, “Ben çok ağırım ama” dedi. Küçük kız çocuğu enkazdan çıkarılmadan hemen önce bölge 'Serap Ela geliyor' sesleriyle yankılandı. Herkesin sevinç yaşadığı o anları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter'dan paylaştı.

'Serap Ela geliyor' sesleriyle... İmamoğlu da paylaştı! 5 yaşındaki çocuk kendisini kurtaran ekiplere 'Ben çok ağırım ama...' dedi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremin etkilendiği illerden birisi de Hataydı. Hatay’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) de içinde olduğu ekipler AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.

s3

"BEN ÇOK AĞIRIM AMA..."

Ekipler, son olarak Hatay Merkez Atatürk Caddesi’ndeki enkazdan 5 yaşlarındaki Serap Ela’yı sağ çıkarttı.

s4

Küçük Serap’ın kendisini çıkaran kurtarma görevlisine “Ben çok ağırım ama” sözleri dikkat çekti. (İHA)

s5

image (24)

O ANLARI İMAMOĞLU DA PAYLAŞTI

Serap Ela'nın kurtarılma anlarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından "Serap Ela da geldi. Hatay’daki arama kurtarma ekibimizden bir güzel haber daha. Destek ekipleri artıyor." notuyla paylaştı.

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yardım kolisine tek bir şey koyup özür diledi, herkesi duygulandırdıYardım kolisine tek bir şey koyup özür diledi, herkesi duygulandırdı
MSB duyurdu! Depremden sonra yanmaya başlayan İskenderun Limanı söndürüldüMSB duyurdu! Depremden sonra yanmaya başlayan İskenderun Limanı söndürüldü
Beşiz bebekli aileden geriye kahreden kareler kaldı! Türkiye'ye gelmek için...Beşiz bebekli aileden geriye kahreden kareler kaldı! Türkiye'ye gelmek için...
Anahtar Kelimeler:
deprem Ekrem İmamoğlu Hatay Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Canlı yayında isyan etti! Elindeki kağıtları fırlattı

Canlı yayında isyan etti! Elindeki kağıtları fırlattı

Kahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü

Kahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.