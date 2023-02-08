'Serap Ela geliyor' sesleriyle... İmamoğlu da paylaştı! 5 yaşındaki çocuk kendisini kurtaran ekiplere 'Ben çok ağırım ama...' dedi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremin etkilendiği illerden birisi de Hataydı. Hatay’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) de içinde olduğu ekipler AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.

"BEN ÇOK AĞIRIM AMA..."

Ekipler, son olarak Hatay Merkez Atatürk Caddesi’ndeki enkazdan 5 yaşlarındaki Serap Ela’yı sağ çıkarttı.

Küçük Serap’ın kendisini çıkaran kurtarma görevlisine “Ben çok ağırım ama” sözleri dikkat çekti. (İHA)

O ANLARI İMAMOĞLU DA PAYLAŞTI

Serap Ela'nın kurtarılma anlarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından "Serap Ela da geldi. Hatay’daki arama kurtarma ekibimizden bir güzel haber daha. Destek ekipleri artıyor." notuyla paylaştı.