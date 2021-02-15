Serap Güler Almanya'da milletvekili aday adaylığını açıkladı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde uyum müsteşarı olan Serap Güler, bu yıl eylül ayında yapılacak federal parlamento seçimleri için milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine açıklamalarda bulunan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Güler, "Partideki arkadaşları, ailesi ve dostları ile yaptığı çeşitli görüşmelerin ardından Leverkusen / Köln- Mülheim seçim bölgesinden aday olma kararı aldığını" dile getirdi.

Güler, partisine ve kamuoyuna yönelik yazılı açıklamasında da, 2009 yılından bu yana CDU üyesi olduğunu belirterek, "Üye olduğum ilk günden bu yana farklı kademelerde partim adına en iyisi için mücadele veriyorum. Gelecekte bunu sadece CDU‘nun federal yönetim kurulu üyesi olarak değil, Federal Parlamento milletvekili olarak da yapmak niyetindeyim" ifadesini kullandı.

SPD'nin güçlü isimlerinden Lauterbach'a rakip olacak

Uyum Müsteşarı Serap Güler, adaylığı kesinleşirse Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD') önde gelen isimlerinden, sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach‘a aynı seçim bölgesinde rakip olacak. Güler'in olası adaylığını yine Kölner Stadt-Anzeiger'e değerlendiren Lauterbach, seçimlerde karşısına kimin çıkacağı ile ilgilenmediğini belirterek, "Kendi seçim bölgemde CDU adına kimin yarışa gireceği konusunda bir tercihim yok" dedi. Karl Lauterbach diğer yandan, seçim sürecinin her halükarda adil olacağını vurguladı.

Güler'in adaylığı Mart sonunda kesinlik kazanacak.

AFP / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

