Serap Kunak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Feridun Kunak ve eşi Serap Kunak ile ilgili bilgiler

1950’de Ankara’da doğan Feridun Kunak, ilk, orta, lise eğitimini bu kentte bitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde okulan Feridun Kunak, eğitimini bitirmesinin ardından belli bir süre özel muayenehanelerinde ve devlet hastanelerinde hizmet verdi. Katıldığı programlarla adını duyuran Feridun Kunak, yaşam koçu, tiyatro sanatçısı, güzellik uzmanı Serap Kunak ile evlidir.

Serap Kunak'ın hayat hikâyesiyle ilgili pek bir bilgi bulunamadı.

GÖREV ALDIĞI YERLER

Van Erciş Devlet Hastanesinde Başhekimlik

Bursa Mustafa Kemalpaşa Hükümet Tabipliği İstanbul’da askerlik görevi

Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil bölüm sorumlusu

1992-2009 Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yaptı.

Belediye hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Şu an muayenehanesinde hizmet vermektedir.



