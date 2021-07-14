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Serap Paköz'den operasyon sonrası yeni poz

14.07.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Serap Paköz, operasyon sonrası yeni fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Değişimini gözler önüne seren Paköz, "Bandajlar çıktı. Şişlikler zamanla inecek. Ben sonuçtan şu an için bile çok memnunum." dedi.

Serap Paköz'den operasyon sonrası yeni poz

Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

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"BANDAJLAR ÇIKTI"

Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, operasyon sonrası fotoğrafını da Instagram'dan paylaştı. Bandajlarının çıktığını ifade eden Serap Paköz, "Şişlikler zamanla inecek. Ben sonuçtan şu an için bile çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Estetikleriyle gündemde olan Serap Paköz'ün boyu kadar kızı varmışEstetikleriyle gündemde olan Serap Paköz'ün boyu kadar kızı varmış


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