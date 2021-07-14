Serap Paköz'den operasyon sonrası yeni poz

Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

"BANDAJLAR ÇIKTI"

Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, operasyon sonrası fotoğrafını da Instagram'dan paylaştı. Bandajlarının çıktığını ifade eden Serap Paköz, "Şişlikler zamanla inecek. Ben sonuçtan şu an için bile çok memnunum." ifadelerini kullandı.



