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Serap Paköz'e ne oldu? Görenler Mr. Spock'a benzetti

12.03.2021 23:36 | Son Güncelleme:
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Serap Paköz'e ne oldu? Görenler Mr. Spock'a benzetti

Serap Paköz'ün son hali görenleri şaşırttı. Star Tv'de sunduğu Gerçeğin Peşinde programı ile ekranlara gelen Serap Paköz, Mr. Spock'a benzetildi. İşte, Serap Paköz ile ilgili detaylar...

Serap Paköz'ün değişimi izleyenlerin ilgisini çekti. Sosyal medyada Mr. Spock'a benzetilen Paköz'ün değişim nedeninin estetik olduğu tahmin ediliyor. İşte, Gerçeğin Peşinde programı sunucu Serap Paköz ile ilgili merak edilenler...

SERAP PAKÖZ'E NE OLDU?

Deneyimli sunucu Serap Paköz geçirdiği estetik operasyon ile sosyal medyanın diline düştü. Elmacık kemiklerini dolgunlaştırılan ve kaşları yukarı çekilen 55 yaşındaki Serap Paköz, Mr. Spock'a benzetildi.

Ekran Resmi 2021-03-12 23.16.05

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Serap Paköz 15 Haziran 1965 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise yıllarına kadar Ankara’da yaşayan Paköz, Çukurova İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenci iken, TRT’nin sınavında başarılı olarak spikerlik hayatına başlamıştır. 1997 yılında özel televizyon deneyimine Kanal D’de başlayan Paköz, ardından Kanal 6 ve ATV’de kariyerine devam etti.

Daha sonra TGRT’ye geçen Paköz sabah haberleri ve Kadının Sesi programlarını sundu. 2005 yılında Show Tv’de Bizbize programını sunan Serap Paköz, daha sonra Suç ve Ceza programını sunmaya başladı.

2012 yılında Yeniden Başlayalım, 2013 yılında Yeni Bir Umut ve 2017 yılında Gerçeğin Peşinde programlarını hazırlayım sunan Serap Paköz şimdilerde Star Tv ekranlarında Gerçeğin Peşinde programını sunmaya devam ediyor.


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Star TV
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