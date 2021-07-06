Serap Paköz'ü kızdıran mesaj: Ben beleşçi değilim!

Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

"BENİM NEYİM EKSİK?"

Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de bir hafta sonra görün... Ellerine sağlık Cem'ciğim... Sevgili Seda Sayan, Miami'den aradı Cem'i" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını anlatıp doktoruna teşekkür eden Serap Paköz'e, "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." şeklinde yorum yapıldı.

"BELEŞÇİLİK KİTABIMDA YAZMADI!"

Eleştiriler karşısında adeta çileden çıkan ünlü sunucu, "Ben, 'Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin' diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle..." sözleriyle isyan etti.



FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe-yüz askılama işlemi olan Fransız Askılama yöntemi, Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

