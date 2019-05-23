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Serasını sulamak için açtığı sondaj kuyusundan alev püskürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Elmalı İlçesi’nde bir çiftçinin serasının sulamak için açtırdığı sondaj kuyusunda sıkışan metan gazı bir anda alev olarak dışarı çıktı.

Antalya’nın Elmalı İlçesi’nde bir çiftçinin serasının sulamak için açtırdığı sondaj kuyusunda sıkışan metan gazı bir anda alev olarak dışarı çıktı. Çiftçinin çeşme hortumu ile söndürmeye çalıştığı ve söndüremediği alevler daha sonra kendiliğinden söndü.
Olay, Elmalı İlçesi Eymir Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede çiftçilik ile geçimini sağlayan Necati Özdemir, serasını sulamak için sondaj kuyusu kazdırdı. Kuyudan bir anda alev çıktığını gören Özdemir, şaşırdı. Alevlere serasının yanında bulunan çeşme hortumu ile müdahale eden çiftçi, ne kadar uğraşsa da söndürmede başarılı olamadı. Bir süre devam eden alevler daha sonra kendiliğinden söndü. Özdemir, durumu hemen yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede alevlerin, sondaj kuyusu içerisinde sıkışan metan gazından kaynaklandığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından sondaj kuyusu kullanılmamak üzere kapatıldı.

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