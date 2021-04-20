Seray Sever eşi Eray Sünbül’e olan aşkını haykırdı!

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Seray Sever kocası Eray Sünbül ile romantik bir paylaşım yaptı.

Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Seray Sever duygusal bir paylaşımla evlilik yıldönümlerini kutladı. Seray Sever eşi Eray Sünbül'e olan aşkını şu sözlerle haykırdı: "Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim, sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7.yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3.yılı. İyi ki sen. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ve ille de sen."



