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Seray Sever kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Seray Sever kaç kez evlendi, Eray Sünbül ile hangi yıl evlendi?

08.06.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seray Sever, 8 Haziran Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. TV 8'in sevilen programı 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan ünlü oyuncunun biyografisi ve eşi Eray Sünbül de dahil olmak üzere özel hayatına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Seray Sever kimdir? İşte Seray Sever'in hayatı ve biyografisi ve Eray Sünbül'e ilişkin bilgiler...

Seray Sever kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Seray Sever kaç kez evlendi, Eray Sünbül ile hangi yıl evlendi?

Seray Sever, 8 Haziran Çarşamba günü canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncul, 2. Sayfa'da yaptığı açıklamaların ardından merak konusu oldu. Peki Seray Sever kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Seray Sever, Eray Sünbül ile hangi yıl evlendi? Detaylar haberimizde...

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever 27 Şubat 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Oyuncu, şarkıcı, sunucu ve yapımcı olarak televizyon dünyasında birçok projede görev almıştır. Liseyi Doğuş Kolejinde bitiren ünlü sanatçı, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur.

Seyhan müzik ile 2006 yılında tanışarak şimdiki yerine ilk olarak şarkıcılık ile başlamıştır. Yeni Bir Karar adlı albüm ile ilk kez adını duyuran Seray Sever, 5 şarkıdan oluşan çalışmasına video klipler çekmiştir.

2008 yılında ilk TV programını reklamlar ile gerçekleştirerek akabinde sinema prodüksiyon firmaları ile anlaşarak dizilerde rol almıştır.

Tekin Acar markası ile gerçekleştirdiği reklam anlaşmaları sonucunda kozmetik üreticisi olan Kiehl’s markasını Türkiye ilk getiren isimdir.

SERAY SEVER KAÇ KEZ EVLENDİ?

Seray Sever, 21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı.

Seray Sever kimdir?

SERAY SEVER, ERAY SÜNBÜL İLE KAÇ YILINDA EVLENDİ?

İlk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturan Seray Sever, Eray Sünbül ile evli. İkili 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı aldı. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

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Eray Sünbül Seray Sever
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