Seray Sever kimdir, hamile mi? Seray Sever kaç yaşında ve aslen nereli?

Seray Sever'in eşi Eray Sünbül ile evliliği sonrası hamile olduğu duyurusu gündeme bomba gibi düştü. Beş sene süren ilk evliliğinin ardından seneler sonra 2018 yılında Eray Sünbül ile hayatını birleştiren Seray Sever, Doya Doya Moda programında da jüri üyeliği yapmakta. Peki Seray Sever kimdir?

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı olarak bilinen Sever, lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamlamıştır. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece almıştır.

Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Ekran projelerinde aptal sarışısın rollerini canlandırmasıyla bilinen Seray Sever, bir döneme damga vuran Dadı dizisinin kadrosunda da bulunmuştu.

2006 senesinin Şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınlamıştır. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlanmıştır. Sever, 2008'de dizi, TV programları, reklam ve Sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu.

SERAY SEVER'İN EŞİ ERAY SÜNBÜL KİMDİR?

Seray Sever, henüz 21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yapmıştır. 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturan Seray Sever, Eray Sünbül ile evlidir. İkili 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı almaya karar vermiştir. Aralarında 10 yaş fark bulunmaktadır. Seray Sever ile eşi Eray Sünbül, Manda Yuvası filminin setinde tanışmış ve Bodrum'da hayatlarını birleştirmiştir.



