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Seraya kurulan sahte içki imalathanesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

MERSİN polisi, sera içerisinde kurulan sahte içki imalathanesini ortaya çıkardı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN polisi, sera içerisinde kurulan sahte içki imalathanesini ortaya çıkardı. 7 bin 710 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında polis, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu bölgesindeki Limonlu Mahallesi Şirin Sokak'taki bir evin yanındaki sera içerisinde kaçak içki imalathanesi belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Savcılığı’ndan aldığı izinle belirlenen adrese baskın yaptı. GÜVENLİK KAMERALI Sağlıksız ortama kurulan güvenlik kameraları ile çevre güvenliği de alınan M.G. ve A.B.’nin işlettiği sahte içki imalathanesine yapılan operasyonda 5 bin 600 litre mayaya yatırılmış meyve kokteyli şeklinde alkol, 1180 litre saf etil alkol, 930 litre içime hazır boğma tabir edilen sahte rakı, 350 gram anason, 8 sanayi tipi tüp, 2 adet 200 litrelik kaynatma kazanı, 2 adet damıtma kazanı, 2 adet sanayi tipi ocak olmak üzere 11 bin 100 şişelik toplam 7 bin 710 litre sahte içki ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Çok sayıda polisin görev yaptığı operasyonda ekipler, imalathanede kullanılan malzemelere el koydu. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyet müdürlüğüne getirilirken, olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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