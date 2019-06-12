Serayla köye göçtüler şimdi de OSB kuracaklar

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, seracılığın yoğun yapılması nedeniyle tersine göçün yaşandığı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde seracılığa dayalı organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalara başlandı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nden uzun yıllar önce göç eden Necip Duran, 11 yıl önce köyüne döndü.

Köydeki 3 dönüm arazi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün desteğiyle sera kuran Duran, ürettiği domates ve salatalıkları kent merkezinde satmaya başladı.

İş bulmak amacıyla bölge illerine göç eden yaklaşık 100 aile de Duran'ın seracılık çalışmalarından haberdar olup zamanla baba ocaklarına döndü. Yapılan yatırımlarla mahallede 3 dönümle başlanan sera alanı 650 dönüme kadar çıkarken, üretilen ürünler kent merkezi ile çevre illere satılıyor.

Bu arada, mahallede seracılığa dayalı organize sanayi bölgesi kurulması amacıyla da çalışmalara başlandı.

- Organize sanayi bölgesi kurulacak

Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Kadıoğluçiftliği Kooperatif binası açılışı ve domates hasat şenliğinde yaptığı konuşmada, 650 dönümde yapılan seracılığı artırmak istediklerini söyledi.