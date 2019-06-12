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Serayla köye göçtüler şimdi de OSB kuracaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 18:43 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yıllar önce seracılığa başlanmasıyla tersine göçün yaşandığı Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde seracılığa dayalı organize sanayi bölgesi kurulması için çalışma yürütülüyor - Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş: - "Burada bu OSB kurulduğu zaman çiftçilerimize daha iyi, ucuz yer tahsisi yapılacak ve modern tesisler kurmaları için fırsatlar vereceğiz" - Kadıoğluçiftliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necip Duran: - "Kadıoğluçiftliği'nde her yıl seralar 250 dönüm artarak devam ediyor. 20 bin ton domates hasadı yapılıyor. 40 milyon lira devletimize katma değer sağlıyoruz"

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, seracılığın yoğun yapılması nedeniyle tersine göçün yaşandığı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde seracılığa dayalı organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalara başlandı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nden uzun yıllar önce göç eden Necip Duran, 11 yıl önce köyüne döndü.

Köydeki 3 dönüm arazi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün desteğiyle sera kuran Duran, ürettiği domates ve salatalıkları kent merkezinde satmaya başladı.

İş bulmak amacıyla bölge illerine göç eden yaklaşık 100 aile de Duran'ın seracılık çalışmalarından haberdar olup zamanla baba ocaklarına döndü. Yapılan yatırımlarla mahallede 3 dönümle başlanan sera alanı 650 dönüme kadar çıkarken, üretilen ürünler kent merkezi ile çevre illere satılıyor.

Bu arada, mahallede seracılığa dayalı organize sanayi bölgesi kurulması amacıyla da çalışmalara başlandı.

- Organize sanayi bölgesi kurulacak

Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Kadıoğluçiftliği Kooperatif binası açılışı ve domates hasat şenliğinde yaptığı konuşmada, 650 dönümde yapılan seracılığı artırmak istediklerini söyledi.

Tersine göçle önemli bir yatırıma ev sahipliği yapan mahalleye organize sanayi kurulması için fizibilite çalışmasına başladıklarını dile getiren Saltaş, "Burada bu OSB kurulduğu zaman çiftçilerimize daha iyi, ucuz yer tahsisi yapılacak ve modern tesisler kurmaları için fırsatlar vereceğiz. Bu zamana kadar yapılan çok iyi ve önemli. 10 yıl önce 3-5 dönümle başlanmış şu anda 650 dönüm. Büyük bir sera varlığı var. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Her yerden insanların sera kurmak için mahalleye geldiğini dile getiren Saltaş, "Buradaki sera varlığını 5 bin dönüme kadar çıkartmak amacındayız." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Bozkurt da Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nin kentin seracılık merkezi olduğunu, üretilen ürünlerin miktarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kadıoğluçiftliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necip Duran da mahallenin üretimiyle Kahramanmaraş'ın kalbi konumuna geldiğini söyledi.

İlçede ekim alanlarını büyütmeyi planladıklarını anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Ürünleri tek elden satmayı hedefliyorduk, bunu da gerçekleştirdik. İnşallah ilerleyen yıllarda seralarımızı daha da genişleterek kurutmalık ve turşu fabrikalarına satış da yapacağız. Kadıoğluçiftliği'nde her yıl seralar 250 dönüm artarak devam ediyor. 20 bin ton domates hasadı yapılıyor. 40 milyon lira devletimize katma değer sağlıyoruz. Su, yol ve elektrik sorunlarımız var onların çözülmesini bekliyoruz."

Seracılık yapan Mehmet Kızıl da seracılığa ciddi bir ilginin olduğunu belirterek, "Herkes bu işi yapmaya başladı. Yıldan yıla seracılık artıyor. 650 dönümde seracılık yapılıyor. Küçük bir Antalya gibi oldu. Buranın geleceği parlak. Buraya OSB kurulacak olması ise önümüzü açacak." ifadesini kullandı.

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Domates Kadıoğluçiftliği Mahallesi Kahramanmaraş Sera

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