Serbest bırakılan hırsızlık şüphelisi 2 kız çocuğu yeniden gözaltına alınıp tutuklandı

Osmaniye'de hırsızlık suçundan yakalanarak serbest bırakılan 14 yaşındaki iki kız çocuğu, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kadirli ilçesinde C.Y. ve G.K, bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, başka bir evden 20 bin lira değerinde altın ve para çalınması olayının failleri olarak arandıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından iki şüpheli sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Şüpheli C.Y. ve G.K, yanlarında üçüncü bir kişiyle Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden yaklaşık 30 bin liralık altın çalınması olayının şüphelisi oldukları iddiasıyla arandıklarının tespit edilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

Adana'ya getirilen iki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli çocuklar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çocukların yanında bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada hırsızlık şüphelileri bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, üç şüphelinin kapının üzerinden atlayıp bahçeye girdikten sonra binaya yöneldikleri görülüyor.

Görüntülere şüphelilerin asansörle yukarıya çıkıp bir süre sonra merdivenlerden aşağıya inip uzaklaştıkları yansıyor.

