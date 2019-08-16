HABER

Serbest bırakılan İran tankeri Grace 1’e yeni isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

Temmuz ayı başından beri Cebelitarık’ta alıkonulan ve serbest bırakılmasına karar verilen İran’a ait ‘Grace 1’ isimli petrol tankerinin ismi ‘Adrian Darya’ olarak değiştiriliyor.Cebelitarık Boğazı’ndan geçişi sırasında 4 Temmuz’da İngiltere tarafından alıkonulan ve dün Cebelitarık Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla serbest bırakılan İran’a ait Panama bayraklı Grace 1’in adı ve bayrağı değiştiriliyor.

Temmuz ayı başından beri Cebelitarık’ta alıkonulan ve serbest bırakılmasına karar verilen İran’a ait ‘Grace 1’ isimli petrol tankerinin ismi ‘Adrian Darya’ olarak değiştiriliyor.
Cebelitarık Boğazı’ndan geçişi sırasında 4 Temmuz’da İngiltere tarafından alıkonulan ve dün Cebelitarık Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla serbest bırakılan İran’a ait Panama bayraklı Grace 1’in adı ve bayrağı değiştiriliyor. İran Limanları ve Denizcilik Örgütü Başkan Yardımcısı Jalil Eslami, “Sahibinin talebi doğrultusunda Grace 1 petrol tankerine İran bayrağı takılıp ismi de Adrian Darya olarak değiştirildikten sonra Akdeniz’de yol almaya hazırlanacak” sözleriyle tankerin isim ve bayrağının değiştirilmesinin sahibinin talebi olduğunu duyurdu. Açıklamasına devam eden Eslami “Yakıt ikmali de dahil olmak üzere tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra 25 mürettebat yola çıkacak” dedi. Tankerin sahibinin kim olduğu ise gizli tutulmaya devam ediyor.
Suriye’ye uygulanan ambargoyu delerek petrol taşıdığı iddiasıyla alıkonulan tankerin serbest bırakılma kararı öncesi İran’dan Grace 1’in Suriye’ye yanaşmayacağı garantisi alınmıştı. Dün sabah saatlerinde serbest bırakılması beklenen tankerle ilgili ABD Adalet Bakanlığı’nın son dakikada gelen tankere el koyma talebi nedeniyle işlem gecikmişti. Ancak Cebelitarık yönetiminin tankerin tutulmaya devam etmesi için geçerli sebepleri bulunmadığını öne sürmesi üzerine Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, yerel saatle 16.00’da son karar duruşmasında Grace 1’in serbest bırakıldığını açıkladı.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Filipinler’de turistlere yılan masajıFilipinler’de turistlere yılan masajı
Fransız ’Örümcek Adam’ bu kez Hong Kong’da gökdelene tırmandıFransız ’Örümcek Adam’ bu kez Hong Kong’da gökdelene tırmandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Bakan Akar ve komutanlar kritik bölgede!

Kasım 2019 yedek subay ve yedek astsubay alımı hakkında açıklama

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Adana'da sahte bekçi yakalandı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi

MSB duyurdu! İmha edildi

Resmi Gazete yayımlandı! İşte görevden alınan ve atama yapılan isimler...

Atama kararları Resmi Gazete!

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.