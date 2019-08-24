HABER

Serbest bırakılan İran tankeri rotasını Mersin'e çevirdi

24.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Suriye'ye petrol taşıdığı şüphesiyle Cebelitarık'ta alıkonan İran'a ait tanker serbest bırakılmasının ardından rotasını Yunanistan'dan Türkiye'ye çevirdi.

Serbest bırakılan İran tankeri rotasını Mersin'e çevirdi

Suriye'ye petrol taşıdığı şüphesiyle beş hafta boyunca Cebelitarık'ta alıkonmasının ardından serbest bırakılan İran'a ait petrol tankerinin rotasını Türkiye'ye çevirdi. Uluslararası gemi trafiğine dair verilerin paylaşıldığı Marine Traffic adlı internet sitesindeki bilgiye göre Yunanistan'ın Kalamata limanına gitmekte olan Adrian Darya 1 isimli tanker rotasını Mersin limanına doğru değiştirdi. Buna göre, tankerin 31 Ağustos'ta Mersin'e yanaşması öngörülüyor. Ancak kaptanların gemilerin rotasını istedikleri gibi değiştirebildikleri, rota değişikliğinin tankerin Mersin'e gideceği anlamına gelmeyeceği belirtiliyor.

İran'a ait tankerin hareket etmesine izin verilmesinin ardından rotasını Yunanistan'ın Kalamata limanına çevirmişti. Ancak, Atina yönetimi geminin Yunanistan limanlarına yanaşmasına izin vermeyeceklerini bildirmişti.

ABD, terörist olarak kabul ettiği İran Devrim Muhafızları'nın kontrolünde olduğunu söylediği gemiye yardım edilmemesi çağrısında bulunmuştu.

Eski ismi Grace 1 olan tanker İran petrolünü Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararlarına aykırı olarak Suriye'ye taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz Cebelitarık'ta alıkonmuştu. İran geminin Suriye'ye gittiği iddialarını reddetmişti. Tankerde yaklaşık 130 milyon dolar değerinde 2,1 milyon varil ham petrol bulunuyor.

Cebelitarık yetkilileri 19 Ağustos'ta serbest bıraktıkları gemiyle ilgili Tahran yönetiminden tankerin Suriye'ye gitmeyeceği yönünde güvence aldıklarını açıklamıştı. İngiltere'ye bağlı olan Cebelitarık özel statüye sahip.

İran Devrim Muhafızları tankerin alıkonmasına tepki olarak 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı aldığını açıklamıştı.

Reuters, AP/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
Ukrayna İçişleri Bakanı: Rusya'ya uyuşturucu satalımUkrayna İçişleri Bakanı: Rusya'ya uyuşturucu satalım
06.44 ve 07.07’de peş peşe ateşlediler!06.44 ve 07.07’de peş peşe ateşlediler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov: Rusya'ya uyuşturucu satalım

Ukrayna İçişleri Bakanı: Rusya'ya uyuşturucu satalım

Kuzey Kore’den bir ay içinde 7’inci füze denemesi

06.44 ve 07.07’de peş peşe ateşlediler!

Kahreden görüntüler! Soykırım mı yapılıyor?

Kahreden görüntüler! Soykırım mı yapılıyor?

Venezuela'da muhalif lider Guaido olası erken seçime katılmayacak!

Guaido olası erken seçime katılmayacak!

Akar ve Esper'in görüşmesinin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.