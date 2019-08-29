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Serbest Bırakılan İran Tankerinin Rotası Yakından İzleniyor

29.08.2019 18:53 | Son Güncelleme

ABD’yle İran arasında gerilime neden olan İran petrol tankerinin Cebelitarık’tan ayrılmasından sonra önce Yunanistan’ın güneyine daha sonra da rotasını değiştirerek Mersin limanına doğru seyrettiği belirtilmişti, ancak son veriler geminin Türkiye kıyılarından uzaklaştığını gösteriyor

Serbest Bırakılan İran Tankerinin Rotası Yakından İzleniyor

İngiltere donanması tarafından alıkonulan ve ABD’yle İran arasında gerilime neden olan İran petrol tankerinin Cebelitarık’tan ayrılmasından sonra önce Yunanistan’ın güneyine daha sonra da rotasını değiştirerek Mersin limanına doğru seyrettiği belirtilmişti, ancak son veriler geminin Türkiye kıyılarından uzaklaştığını gösteriyor.

ABD İran’a ait petrol tankeri Adrian Darya’nın Suriye’ye petrol taşımasını önlemek için ne gerekiyorsa yapacağını bildirmişti.

Suriye’ye 2 milyon varil petrol taşıyarak bu ülkeye Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımları delmeye hazırlandığı belirtilen gemi, beş hafta boyunca süren tartışmaların ardından 18 Ağustos’ta bırakılmıştı.

Perşembe günü Reuters haber ajansına açıklama yapan bir Türk yetkili, İran tankerinin Türkiye karasularına girmediğini söyledi. Gemi izleme uygulamalarının verileri tankerin Türkiye ve Kıbrıs arasında yer aldığını ve batıya doğru ilerlediğini gösteriyor.

IRIB haber ajansı Pazartesi günü İran hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberinde İran’ın Adrian Darya’nın taşıdığı petrolü sattığını söylemiş, tankerin bir sonraki durağına da tankerin sahibinin karar vereceğini bildirmişti. Habere göre hükümet sözcüsü petrolü kimin aldığının bilinmediğini kaydetmişti.

Amerika, serbest bırakılmadan önce tankerin kendilerine teslim edilmesi başvurusunda bulunmuştu. Amerika, terör örgütü olarak tanıdığı İran Devrim Muhafızları’na fayda sağladığı gerekçesiyle bu başvuruyu yapmıştı.

ABD, Mayıs ayının ortalarından bu yana dünyanın en önemli petrol nakil hatlarından olan Hürmüz Boğazı’nda tankerlere düzenlenen bir dizi saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor. Tahran ise iddiaları reddediyor.

İran da 19 Temmuz’da İngiltere’ye ait Stena Impero adlı tankeri Hürmüz Boğazı’nda İran tankerinin Cebelitarık’ta alıkonmasından iki hafta sonra alıkoymuştu.

İran’a ve İngiltere’ye ait bu iki geminin, ABD’nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından artan gerginliği besleyen daha büyük bir oyunun piyonları olduğu yorumu yapılıyor.

Başkan Donald Trump ABD’yi İran’la 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan geçen yıl Mayıs ayında çekmiş ve yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmuştu. Washington İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeye çalışıyor.

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