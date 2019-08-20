Serbest Bırakılan İran'a Ait Petrol Tankeri Cebelitarık'tan Ayrıldı

Cebelitarık yönetimi Amerika’nın bu talebini yasal olarak yerine getirmenin mümkün olamayacağını çünkü tankerle ilgili karar konusunda Avrupa Birliği yasalarına bağlı olduklarını açıkladı.

Cebelitarık’ta İngiltere tarafından alıkonulan tankerin serbest bırakılması kararının geçen hafta Perşembe günü çıkmasının hemen ardından Amerika terör bağlantısı iddiasıyla tankerin kendisine teslim edilmesi başvurusu yapmıştı.

Tanker serbest bırakılmadan önce Amerika tankerin kendilerine teslim edilmesi başvurusunda bulunmuştu. Amerika, terör örgütü olarak tanıdığı İran Cumhuriyet Muhafızları’na fayda sağladığı gerekçesiyle bu başvuruyu yapmıştı.

Cebelitarık’ta alıkonulan Grace 1 adlı petrol tankeri bu sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Tankerin Yunanistan’a doğru yola çıktığı açıklandı. Tanker İngiltere tarafından Avrupa Birliği yaptırımlarına aykırı olarak Suriye’ye petrol taşıdığı iddiasıyla 4 Temmuz tarihinde İngiltere’de alıkonulmuştu. Tanker isminin Adrian Darya 1 olarak değiştirildiği görüldü.

Tankerin serbest bırakılmasıyla ilgili Amerikan Fox News kanalına bir değerlendirmede bulunan Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, durumu son derece “talihsiz” olarak niteledi.

Pompeo, İran’ın tankeri serbest bıraktırmayı başarmasıyla birlikte İran Cumhuriyet Muhafızları’nın, daha fazla para kazanmaya devam edeceğini ve bununla terörü finanse etmeye devam edeceğini söyledi.

Amerikan NBC Televizyonu’na Amerika-İran gerginliği konusunda değerlendirme yapan İran Dışişleri Bakanı Zarif savai ihtimalinin uzak olduğunu söyledi. Zarif, “Askeri girişimde bulunmayacağız. 250 yıldır bunu yapmıyoruz. Biz kendimizi savunduk. Bizi istila etmek isteyenlere güzel dersler verdik” diye konuştu. Zarif Amerika ve İran arasındaki tansiyonun düşmesi gerektiğini söyledi.

Amerika’nın Yunanistan’a giden tankerin limanlara yanaşmasına izin vermemesi konusunda Yunanistan ve diğer ülkelere de baskı yapması bekleniyor.

