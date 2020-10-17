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Serbest bırakılan IŞİD'liler tehlike oluşturuyor mu?

17.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgede serbest bırakılan 600'den fazla IŞİD tutuklusu Türkiye ve Avrupa tehlike oluşturuyor mu?Kürt grupların ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Suriye'nin kuzeyindeki kamptan, IŞİD'le bağlantılı 631 tutuklunun serbest bırakılması soru işaretleri yarattı.

IŞİD'lilerin tutulduğu kampların kapasitesinin üzerinde dolu olması nedeniyle bir af planı üzerine çalışıldığı yönünde bilgiler geliyordu. Koronavirüs salgını ile durumun daha da kötüleşmesi üzerine sürecin hızlandırıldığı tahmin ediliyor.

Ancak, IŞİD ile bağlantılı tutukluların serbest bırakılması akıllara “Kürt yönetimi tehlikeli IŞİD'lileri mi serbest birakiyor?” sorusunu getirdi. Kimler bırakıldı, bu kişiler Türkiye ve Avrupa için tehlike teşkil ediyorlar mı? DW Haber bu sorulara yanıt aradı.

Ayrıntıları öğrenmek için videoyu tıklayın!

© Deutsche Welle Türkçe

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