Serbest bırakılan kedi düşmanı hakkında yeni karar! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı

Küçükçekmece'de A. K. adlı adam bir sitenin girişindeki kedilere tekme atarken görüntülenmiş, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık bugün karara itiraz etmesinin ardından A. K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak Perşembe günü tekme atan A. K. hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. A. K. dün gözaltına alınmış, çıkarıldığı Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
(İHA)