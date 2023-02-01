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  4. Serbest bırakılan kedi düşmanı hakkında yeni karar! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı

Serbest bırakılan kedi düşmanı hakkında yeni karar! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı

01.02.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Küçükçekmece'de bir sitenin girişindeki kedileri tekme tokat hırpalayan A. K. hakkında peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan A. K. hakkında yeni bir karar verildi. Serbest bırakılması kararına Savcılığın itirazının ardından A. K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Serbest bırakılan kedi düşmanı hakkında yeni karar! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı

Küçükçekmece'de A. K. adlı adam bir sitenin girişindeki kedilere tekme atarken görüntülenmiş, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık bugün karara itiraz etmesinin ardından A. K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak Perşembe günü tekme atan A. K. hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. A. K. dün gözaltına alınmış, çıkarıldığı Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

(İHA)

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