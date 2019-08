Serbest Dalış Rekortmeni Derya Can'dan Salda Gölü uyarısı

Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulan Hasan İlhan'ın (30) cansız bedenini sudan çıkaran Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Derya Can, Salda Gölü'nde yüzenleri, "Rekortmen bir sporcu olarak boyumu geçen yerde tek başıma yüzmüyorum. Gölün zemini balçık. Bu nedenle yüzme bilmeyenler su belini geçtikten sonra daha ileriye gitmesin, suyun şakası olmaz" dedi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan Hasan İlhan, eşi ve 2 çocuğuyla 14 Ağustos Çarşamba günü Yeşilova'daki Salda Gölü'ne geldi. Saat 16.00 sıralarında Kayadibi plajında suya giren Hasan İlhan, yüzerek kıyıdan uzaklaştı. Bir süre sonra Hasan İlhan'ın çırpındığını gören eşi çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan İlhan'ın eşi sinir krizi geçirirken sağlık ekipleri genç kadını ambulansa götürdü.

REKOR DENEMESİ İÇİN DALIŞ YAPIYORDU

Bu sırada Salda Gölü Kayadibi mevkisinde 23 Ağustos'ta yapacağı rekor denemesi için dalış antrenmanı yapan Derya Can ve ekibinden yardım istendi. Bölgeye gelen Dünya Serbest Dalışçı Derya Can'ın dalış ekibindeki dalgıçlar, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından 11 metre derinlikte Hasan İlhan'ın cansız bedenine ulaştı. Dalgıçların bulup çıkardığı ceset tekneye alındı. Teknedeki Derya Can ise o anlarda büyük üzüntü yaşadı. Teknenin bir ucuna gidip oturan ve elini yüzüne kapatıp uzun süre hareketsiz kalan Derya Can, ceset jandarmaya teslim edildikten sonra tekneden ayrıldı.

Hasan İlhan'ın cenazesi işlemlerinin ardından götürüldüğü memleketi Denizli'de toprağa verildi.

5- 10 DAKİKA İÇİNDE ULAŞILSA KURTULURDU

Kariyerinin 10'uncu dünya rekoru denemesini yapacağı Salda Gölü'nde çalışmalarını sürdüren Serbest Dalış Dünya Rekortmeni milli sporcu Derya Can, tanık olduğu olayın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Performans dalışından tam bir dakika önce eşine önce Yeşilova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sonra Yeşilova Kaymakamlığından telefon geldiğini belirten Derya Can, "Gölde boğulma vakası olduğunu, dalgıç ekipleri olmadığını belirterek yardım istediler. Hemen dalışı bıraktık ve halk plajına teknemizle yola çıktık. Ekibimde çok profesyonel dalgıçlar, eski SAT komandoları var. Yine eşim 10 sene Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma biriminde görev yaptı. İsterdik ki canlı ulaşalım. Ancak boğulma olaylarında 5- 10 dakika içinde kişiyi sudan çıkarırsanız yaşama şansı oluyor. Öteki türlü yaşama şansı çok düşük. Biz olaydan yaklaşık yarım saat sonra haber aldık. Hemen olay yerine gittik. 30- 40 dakika süren çalışma sonunda 11 metrede vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık ve teknemize aldık" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısıyla görüştükten sonra cenazeyi tekrar Kayadibi mevkisine getirerek jandarma eşliğinde sağlık ekiplerine teslim ettiklerini kaydeden Derya Can, "Halk plajı çok kalabalıktı. Ailesi de orada olabilir düşüncesiyle Kayadibi bölgesinden çıkış yaptık" dedi.

'KEŞKE GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLSAYDI, KESİN KURTARIRDIM'

Derya Can, "Deniz ve su benim işim. İnsan o anda şunu düşünüyor; Keşke gözümün önünde olsaydı da kurtarabilseydim. Evet, gözümün önünde olsaydı yüzde yüz kurtarırdım. Ama maalesef bize yarım saat sonra haber geldi. Kurtarılması imkansızdı. Zaten biz sudan çıkardığımızda ölüm morlukları bile başlamıştı. Çok üzüldük. İki çocuğu olduğunu öğrendim. Ağladım, üzüldüm" diye konuştu.

'BOYUMU GEÇEN YERDE TEK BAŞIMA YÜZMEM'

Bir hafta sonra dünya rekor denemesi olduğunu ve kendisini toparlamak zorunda olduğunu anlatan Derya Can, göl ve göletlerde yüzenlere de uyarıda bulundu. Göl ve göletlerde yüzmenin denizde yüzmekten çok farklı olduğunu kaydeden Can, "Tatlı suda çok dikkat etmek lazım. Yüzme bilmiyorsak belimizin hizasını geçen yerden sonra gitmeyelim. Çünkü bu iş gerçekten şakaya gelmez. Serbest dalış rekortmeni olmama rağmen tek başıma boyumu geçen yerde asla yüzmem. Umarım bundan sonra daha da bilinçleniriz ve böyle üzücü olaylar yaşamayız" dedi.

SALDA GÖLÜ UYARISI

Derya Can, Salda Gölü'nün çok güzel ve inanılmaz bir cazibesi olduğunu da belirterek, "Dip yapısı olarak balçık özelliği var. Kıyıda hazırlık yaparken bir anda ayak bileklerime kadar gömülüyorum. Yine bir anda derinleşiyor. Bu yüzden yüzme bilmeyenler için çok büyük tehlike. Hem aniden derinleşiyor hem de tatlı suyun deniz gibi kaldırma kuvveti yok. Bu nedenle kenarda yüzmek, oynamak can güvenliği için önemli" dedi.

REKOR DENEMESİ 23 AĞUSTOS'TA

Milli sporcu Derya Can, 23 Ağustos'ta Salda Gölü'nde rekor denemesi yapacağını da hatırlattı. 68 metreye dalacağını vurgulayan Can, "24 Kasım 2018'de Salda Gölü'nde 2 dakika 5 saniyede 68 metre derinliğe ulaşıp, serbest dalış dünya rekoru kırmıştım. O zaman göl çok soğuktu, 13 dereceydi. Dip sıcaklığı ise 3 dereceydi. Biz de o zaman bir karar aldık. Temmuz ya da ağustosta tekrar bir rekor denemesi yapalım istedik. Çünkü soğuk su gerçekten çok olumsuz etkiliyor. 23 Ağustos'ta tekrar bir dünya rekoru denemesi yapmaya karar verdik. Bu rekoru tekrar Salda Gölü'nde kıracağız" dedi.

Şu anki hedefinin 68-69 metreye dalmak olduğunu anlatan Derya Can, şöyle dedi:

"Ama şartlar elverirse 75 metre erkekler rekorunu da geçmeyi düşünüyoruz. Salda Gölü'nde şartlar inanılmaz zor. Hava şartları çok değişken. Fırtına, yağmur olabiliyor. Su sıcaklığı şu an 23-24 derece ama 7-8 metreden sonra anında 13-14 dereceye düşüyor. Bu da inanılmaz bir adaptasyon ve zaman süreci istiyor. Açıkçası zorlanıyoruz şu an. Umarım sıkıntı yaşamadan rekor kırarız. Kariyerimin 10'uncu yılında hiçbir sıkıntı olmadan dünya rekorunu kırmayı ümit ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Türk milletine bir rekor armağan etmiş oluruz."

