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Serbest Harita Mühendislerinden LİHKAB’a protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) modeli nedeniyle; Serbest Harita Mühendisleri çalışanlarının yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi adına Atatürk Kültür Merkezi, Hipodrum alanında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.Türkiye’nin 81 vilayetinden Ankara’ya gelen serbest harita mühendisleri, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrum alanında, kaybettikleri haklarını geri kazanma adına toplandılar.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) modeli nedeniyle; Serbest Harita Mühendisleri çalışanlarının yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi adına Atatürk Kültür Merkezi, Hipodrum alanında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Türkiye’nin 81 vilayetinden Ankara’ya gelen serbest harita mühendisleri, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrum alanında, kaybettikleri haklarını geri kazanma adına toplandılar. Konuyla ilgili, yasa değişikliği talep eden serbest harita mühendisleri adına basın açıklamasını Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın gerçekleştirdi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün iş yükünü rahatlatmak amacıyla uyguladığı ‘LİHKAB’ projesinin yarardan çok zarar getirdiğini vurgulayan Ufuk Aydın, “14 yıl önce, 2005 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün iş yükünü rahatlatmak amacıyla, bazı teknik hizmetlerin özel sektöre devri için5368 sayılı ‘Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu’ yürürlüğe girmiştir. Biz Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Büro/Şirketleri iş dünyasının heyecanla beklediği bu kanun maalesef, bir önceki Tapu ve Kadastro Genel Müdürümüzün ifadesi ile adeta prematüre doğmuştur.
2008 yılında çıkarılan yönetmeliğe dayanılarak 2009 yılında yapılan ilk sınav ile başlayan LİHKAB süreci, bu güne kadar 2 tanesi tamamıyla iptal edilmiş, 3’üncü de defalarca soru iptalleri gerçekleşmiş sınavlarla harita sektöründe büyük bir kaosa sebep olmuştur. Defalarca iptal edilip tekrar edilen sınavlar, ardı ardına yapılan Yönetmelik değişiklikleri, tutarsız ve LİHKAB yanlısı talimatlar, genelgeler derken, kamu yararı hiçe sayılıp sadece LİHKAB işletmelerinin ciro hesabı dayanak alınarak en son yayımlanan kadro dağılım cetveli ile LİHKAB konusu daha da içinden çıkılamaz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.
Aydın, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün, bizleri yok sayan tutumu, en az lisans düzeyinde diploma sahibi, önemli bir kısmı yüksek lisans mezunu meslektaşlar olarak bizlerin, Tapu tesciline yönelik vatandaşımızın talebine bağlı, yetkimiz olan işlerde de toplum nezdinde yeterliliği olmayan, bilgisi eksik ve donanımsız, bir meslek gurubu olarak algılanmamıza sebep olmaktadır. Bu başıbozukluktan güç alan LİHKAB’lar, yasal mevzuattaki boşluk sebebiyle, bulundukları il ve ilçelerde kadastro teknik hizmetleri yapmak amacıyla kamudan devraldıkları yetkileri suistimal ederek, tekelleşme ve haksız rekabetle, kısıtlandıkları iş kalemlerinden çıkarak, gerek farklı mühendislik/müşavirlik hizmetleri, gerekse diğer ticari faaliyetlerine kaynak haline dönüştürmüşlerdir” dedi.
Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya yasa değişikliği sebebiyle gelen harita mühendisleri, düzenlenen basın toplantısının ardından gruplar halinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne dilekçe vermeye gitti.

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