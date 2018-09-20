Serbest kalan akü hırsızları yine yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TIR'lardan akü çalan 2 hırsız, yakalandı. Hırsızların, daha önce 'akü çalmak' suçundan tutuklanıp, cezaevine girdiği ve mayıs ayında tahliye edildiği öğrenildi. Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi'ndeki sokakta, 8 Eylül'de, park halindeki 2 TIR'dan 4 akü çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu hırsızların A.Y. (32) ve H.F. (24) olduğunu belirledi. A.Y. ile H.Y.'nin, aküleri çaldıktan sonra Gebze'ye gittiğini tespit eden ekipler, takibe aldığı 2 kişinin hırsızlık yapmak amacıyla Körfez ilçesine geldiğini belirledi. Polis ekipleri, A.Y. ile H.Y.'yi yakalyıp, gözaltına aldı. Hırsızların, şubat ayında, araçlardan akü çaldığı için tutuklanarak, cezaevine gönderildiği ve mayıs ayında tahliye edildiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.Y. ve H.F., adliyeye sevk edildi.
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